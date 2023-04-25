哪個「教」讀音不同？小學生爸被考倒嘆失格 ChatGPT神解答

家中小孩在課業上遇到困難，往往會轉向求助父母。一名爸爸在臉書社團「爆廢公社」PO出小孩國小考題，只見題幹敘述「下面哪一個『教』的讀音和其他不同？」卻考倒無數網友。

該題列出4個選項，包括1.「教」室；2.「教」學；3.「教」導；4.「教」書。爸爸看到老師在考題上寫上正確答案4，卻讓他不解嘆道「我是個失格的爸爸，連國小題目都不會」。

貼文一出，網友們爭相解題，「123都是4聲，4是1聲」、「疑？我以為是1耶」、「我以為是2」、「4的音不同」、「最近才學到，是4」、「4，我家有小二生，我前幾天才剛學會」。

根據教育部《國語辭典簡編本》，正確讀音依序為ㄐㄧㄠˋ；ㄐㄧㄠˋ；ㄐㄧㄠˋ；ㄐㄧㄠ。

教育部《國語辭典簡編本》給正解。圖／翻攝自教育部《國語辭典簡編本》

對此，網友們也開玩笑安慰原PO，「我都不敢問我女兒考得如何，我怕她要我教他」、「好在沒生小孩，不然會把作業撕爛」、「這一課媽媽還特地專研，好好教育孩子，也上了一課」、「沒事，知識日新月異。本來就是小孩子要認真上課回來教我們」、「還好，我已經習慣了，現在都是小孩在糾正我發音。只能跟著時代改變走吧～爸媽們，加油」。