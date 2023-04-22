金點新秀設計獎入圍公布 台南應用科大連13年全國第一
2023金點新秀設計獎今年全台55校、121系5005件作品參賽，前天公布初審726件入圍名單，其中台南應用科大入圍多達96件。校方表示，「已連續13年蟬聯全國入圍第一，再次成為技職校院設計群最具指標性學校，也因強大的設計實力和豐富的文創資源，有文創學府美譽」。
每年金點新秀設計獎吸引大批作品參賽，競爭激烈。今年首度與環保署合作增設「金點新秀包裝減量設計贊助特別獎」，初審共選出30件入圍，南應大包辦了6件，「再次顯示該校設計教育符合當代趨勢，並更著眼環境永續與社會發展面向」。
台南應用科大表示，學生在各大設計比賽有出色表現，室內設計系學生陳理揚、江政諺的專題設計「OASIS Sustainable Hotel」不僅入圍特別獎，還榮獲2023年義大利A‘ DESIGN國際設計大獎賽室內空間與展覽設計銅獎。
校方表示，視覺傳達設計系學生吳宛璁、李淳瑜、謝文馨的設計作品「蔗件小事」則不僅入圍金點新秀社會設計類獎，還獲得法藍瓷想像計畫首獎，肯定該團隊在偏鄉教育落實與傳承的努力。這些成就再次彰顯台南應用科大設計領域中的實力和創新能力。
校長楊正宏表示，96件入圍佳作的優異成績再度稱霸金點新秀設計獎，再次印證在設計教育領域的強大實力和優異成就。南應大一直秉持著學生為本，鼓勵學生自主學習和實踐，培養學生的創新能力和實戰能力，並為學生提供良好的學習環境和豐富的實踐機會，為未來的設計人才培養奠定堅實基礎，多年來培育了大量優秀設計人才。「未來將繼續致力設計教育發展，推動學生的創新思維和實做技能，為台灣的設計事業注入新的活力和動力」。
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