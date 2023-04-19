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影／嘉義市國中小學生午餐有幸福米吃 雙語食育讀本觀念扎根

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市長黃敏惠（自左至右）、嘉大副校長陳瑞祥、教育處長林立生穿圍裙，為孩子們打菜。記者魯永明／攝影
嘉市長黃敏惠（自左至右）、嘉大副校長陳瑞祥、教育處長林立生穿圍裙，為孩子們打菜。記者魯永明／攝影

嘉義市政府落實校園食農教育法，提倡在地食材、行銷在地美食，結合雙語教育，除農委會免費供應午餐石斑，市府編預算供應國中小學生10次在地台農82號米（幸福嘉義米），並與嘉大合作編印雙語「嘉寶的田野大發現」讀本，市長黃敏惠與來賓上午參加興安國小「食育力吃在地雙語在I+」成果發表會。

今天是法院三讀通過「食農教育法」周年；嘉義市2022年食育力大調查，榮獲「食育力五星城市」，興安成果發表會，先由教育處營養師為學生進行雞肉飯營養教育，接著嘉大食農教育推廣團隊進行雙語食農教育活動及英文蔬果歌謠教學。

興安學生龔婕瑜、張恩綺開場演出雙語答喙鼓「午告好呷」，接著黃敏惠、嘉大副校長陳瑞祥、教育處長林立生穿圍裙，為孩子們打菜，品嘗興安風味「雞肉飯」及自家種植蔬菜美味，米食供應猝逝的嘉義農試驗所副研究員吳永培博士育種的台農82號（幸福嘉義米），現場展示興安菜園採收的高麗菜、福山萵苣及甜蘿蔓，將萵苣烹調加菜。學童大啖美味午餐，直說，「午餐好好吃喔！」

黃敏惠說，嘉市有城市生活機能又有鄉村人情味，國中小有菜園，規畫食育教育課程，校園落實食農教育法，讓食育種子在孩子發芽成長，還能說英語，推銷在地食材美食。

教育處長林立生說，市府編預算供應台農82號白米給國中小學生，今年度將在午餐供應10次，讓學生品嘗雞肉飯，感受最在地幸福餐，另與嘉大合作編印雙語教育「嘉寶的田野大發現」讀本，透過教育，讓學生了解「吃在地，食當季」重要性。

嘉市長黃敏惠、嘉大副校長陳瑞祥、教育處長林立生穿圍裙，為孩子們打菜。記者魯永明／攝影
嘉市長黃敏惠、嘉大副校長陳瑞祥、教育處長林立生穿圍裙，為孩子們打菜。記者魯永明／攝影
嘉市長黃敏惠與來賓參加興安國小「食育力吃在地雙語在I+」成果發表會。記者魯永明／攝影
嘉市長黃敏惠與來賓參加興安國小「食育力吃在地雙語在I+」成果發表會。記者魯永明／攝影
興安國小學生龔婕瑜、張恩綺開場演出雙語答喙鼓「午告好呷」。記者魯永明／攝影
興安國小學生龔婕瑜、張恩綺開場演出雙語答喙鼓「午告好呷」。記者魯永明／攝影

食農教育 嘉義 雞肉飯 黃敏惠

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