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彰化三春國小百年校慶 5大工程啟用成賀禮

中央社／ 彰化縣16日電

彰化縣花壇鄉三春國小今天舉辦100週年校慶，並啟用5項校園工程包含運動場跑道、廁所、涼亭、舞蹈教室、通學廊道，校慶活動還有攝影展、藝文展、踩街、晚會，吸引校友歡聚。

花壇鄉三春國小今天舉辦100週年校慶暨「歡慶100，五福獻禮」紀念工程啟用典禮，教育部常務次長林騰蛟、彰化縣長王惠美、民進黨立委黃秀芳等人出席，會中啟用「運動場跑道、五星友善廁所、校友篇文創涼亭、校友篇舞蹈教室、校友篇通學廊道」5項幸福工程。

林騰蛟致詞表示，學校不僅是教育場所，也是社區居民運動或辦活動相聚好場所，感謝彰化縣政府支持教育、挹注學校各項經費，更感謝地方立委向中央爭取補助，教育部投入新台幣700多萬元改善運動場及遊戲設施，他代表教育部祝賀三春國小100歲生日快樂。

王惠美表示，三春國小運動場跑道用久老化龜裂，影響學童運動安全，感謝教育部補助、民代支持整修經費700萬元，縣府也挹注136萬元整修廁所，近年也陸續補助2000多萬元建設軟硬體設備；另外，校友回饋母校，共同出資230萬元新建涼亭、舞蹈教室、通學廊道。

100週年校慶邀各世代校友「回娘家」，並由104歲退休校長陳川富代表切蛋糕慶祝，三春國小校長葉龍源說，為這次百年校慶，全校師生全力籌備、預演，希望為大家留下美好回憶，也感謝教育部、縣府、各級民代為學校爭取經費，讓教育環境越來越優質。

運動 教育部

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