建臺中學英語話劇發表會 展現學習成果和創意

苗栗建臺中學國中部今天舉行「英語話劇成果發表」,除了原定的國中部一、二年,這次高中部英語話劇比賽的冠亞軍也上台表演,校方廣邀家長一同見證學生的努力成果。校長彭文彬強調,英語話劇演出是建臺年度大事,看到學生以紮實英語展現創意與才華,是最開心的事。

建臺國中部主任李志亮表示,今年各班發表的節目包括:國一甲《Alice in Wonderland》(愛麗絲夢遊仙境)、國一乙《Lion King》(獅子王)、國二丙《Frozen》(冰雪奇緣)、國二丁《The Realization of A Cat's Paw》(工具人的覺醒)、高二甲《Under the Tung Tree》(油桐樹下)、高二乙《Life of Qiu Jin-lian》(愛蓮說),高中部學生發揮創意,將國文課文改編成英文劇,表現不輸戲劇社團。

為了20分鐘的演出,國中部學生利用英語戲劇課討論劇情架構,擷取原著的精彩片段,寫台詞、挑配樂、製作戲服,全方面展現編導、布景、服裝等,甚至是歌唱的功力,不少人的表現讓師長眼睛為之一亮。

教務主任湯富美表示,建臺重視英語教學,所以每年舉行相關歌唱、讀者劇場比賽等活動,「英語成果發表會」更是同學們結合課程,也從中學習團隊合作。