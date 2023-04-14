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建臺中學英語話劇發表會 展現學習成果和創意

聯合報／ 教育事業部
苗栗建臺中學國中部14日舉行「英語話劇成果發表」，國一甲學生表演《Alice in Wonderland》（愛麗絲夢遊仙境）。圖／建臺中學提供
苗栗建臺中學國中部14日舉行「英語話劇成果發表」，國一甲學生表演《Alice in Wonderland》（愛麗絲夢遊仙境）。圖／建臺中學提供

苗栗建臺中學國中部今天舉行「英語話劇成果發表」，除了原定的國中部一、二年，這次高中部英語話劇比賽的冠亞軍也上台表演，校方廣邀家長一同見證學生的努力成果。校長彭文彬強調，英語話劇演出是建臺年度大事，看到學生以紮實英語展現創意與才華，是最開心的事。

建臺國中部主任李志亮表示，今年各班發表的節目包括：國一甲《Alice in Wonderland》（愛麗絲夢遊仙境）、國一乙《Lion King》（獅子王）、國二丙《Frozen》（冰雪奇緣）、國二丁《The Realization of A Cat's Paw》（工具人的覺醒）、高二甲《Under the Tung Tree》（油桐樹下）、高二乙《Life of Qiu Jin-lian》（愛蓮說），高中部學生發揮創意，將國文課文改編成英文劇，表現不輸戲劇社團。

為了20分鐘的演出，國中部學生利用英語戲劇課討論劇情架構，擷取原著的精彩片段，寫台詞、挑配樂、製作戲服，全方面展現編導、布景、服裝等，甚至是歌唱的功力，不少人的表現讓師長眼睛為之一亮。

教務主任湯富美表示，建臺重視英語教學，所以每年舉行相關歌唱、讀者劇場比賽等活動，「英語成果發表會」更是同學們結合課程，也從中學習團隊合作。

英文科老師簡毓瑩認為，話劇表演凝聚了班級向心力，也提高學生學習英文的興趣，不僅是建臺學生的共同記憶，也是學生在會考、學測的英文考試中能屢獲佳績的原因。

苗栗建臺中學國中部14日舉行「英語話劇成果發表」，國一甲學生表演《Alice in Wonderland》（愛麗絲夢遊仙境）。圖／建臺中學提供
苗栗建臺中學國中部14日舉行「英語話劇成果發表」，國一甲學生表演《Alice in Wonderland》（愛麗絲夢遊仙境）。圖／建臺中學提供

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