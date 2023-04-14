「想看不同國家的樣子」宜蘭慧燈中學生挑戰海外生活

宜蘭私立慧燈中學黃振語、廖晏霆、高明清和蔡承諺4位高三學生分別錄取美國、英國與澳洲等國外知名大學，他們原本對國外沒有太多想法，高一、高二陸續出國後，興起了走出台灣的念頭，高中時培養出獨立的生活習慣，想必能更快適應。

黃振語錄取美國4所大學，決定就讀公立長春藤聯盟的北卡羅萊納大學教堂山分校。他去年暑假與叔叔到美國旅行，堅定赴美的想法，準備SAT考試、撰寫自傳等資料，成功得到青睞；人生地不熟難免緊張，相信與當地人接觸熟悉後一定能克服。

廖晏霆錄取全球排名前40的英國曼徹斯特大學電機系，他高二時參加學校的國際活動，從此想見識更多不同國家。曼徹斯特大學大一成績須達到門檻才能升上大二，他赴英前會繼續加強數理方面的學習；大學畢業後希望能到德國攻讀研究所，繼續拓展視野。

高明清升高中的暑假去澳洲旅遊，覺得當地生活愜意，定下「以後要在這裡生活」的目標，今年也錄取澳洲排名前50的格瑞菲斯大學生物醫學系。他學習的秘訣是打造全英文環境，收聽podcast、觀賞影劇都會取消字幕等輔助手段，讓自己完全融入。

校長游文聰表示，慧燈中學一直推動國際教育和雙語教學，從課程、社團與學校活動，提供全方位學習，此外住宿型的校園生活也培養出學生們獨立自主的能力，更迅速適應國外陌生的環境。