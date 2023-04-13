羽球美少女運動獨招考上中山大學 基中體育班文武雙全

國立基隆高中體育班顏思涵，參加運動績優羽球項目獨招，她一路過關斬將，不只學科第一名，術科也是以第一名的優異成績正取國立中山大學財務管理系。外型亮麗的美少女顏思涵，不只功課好，一到羽球場馬上變成一流的運動健將。

大部分學生現在都正在準備個人申請資料以及面試，基中體育班顏思涵用體育績優的升學管道，考取國立中山大學財務管理學系，顏思涵今天與導師張瓊文一起來到校長辦公室，分享這個好消息。

顏思涵就讀基隆高中體育班，專項是羽球，體育成績優異之外，學科成績在基隆高中也是名列前茅。國立中山大學只收一名羽球項目運動績優生，顏思涵考試時就抱持著一定要上榜的心態，過關斬將，不只學科第一名、術科也是第一名的優異成績正取中山大學。

「到大學不只要繼續練球，也想學習其他的專業，人生不是只有打球而已，還有很多可以學習、嘗試的事物。」顏思涵說。

顏思涵表示，能夠透過運動績優獨招進入中山大學，感謝體育班老師的栽培，讓她有機會展現自己的才華，並獲得這個難得的機會。

導師張瓊文說，思涵對學業十分認真，術科練習也都全力以赴。這次上中山大學，證明體育班不只運動好，學科也能很好，對於學弟妹也是一大激勵。

還有一名老師說，她甜美客氣，人見人愛，讀書很認真，打球也都是拿名次的。很多男同學都藉故，爭相向她學打羽球。

校長鍾定先鼓勵思涵在未來的學習生涯，繼續保持努力和堅持的精神，發揮所長，為自己和學校贏得更多的榮譽。相信在不久的將來，還會有更多像顏思涵一樣的優秀學生，透過體育教育和運動比賽，實現自己的夢想和目標。