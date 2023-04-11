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台南國小學生面對氣候變遷動腦筋 設計「防汛守護者」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東區大同國小面對全球氣候劇烈變遷造成極端變化，設計「防汛守護者」，並向竹溪附近居民解說。圖／大同國小提供
台南市東區大同國小面對全球氣候劇烈變遷造成極端變化，設計「防汛守護者」，並向竹溪附近居民解說。圖／大同國小提供

面對全球氣候劇烈變遷造成極端變化，短時間的急降雨現象，常造成淹水，也成為學校課程關心的問題，為了預防氣候變遷的天然災害，台南市東區大同國小參與教育部數位學習深耕計畫，學生藉由「防汛守護者」PBL課程，設計因應氣候變遷發生災情的防災作品，展現創意以及對環境的守護。

師生實地走訪竹溪踏查環境，從民眾口中獲知，多年前曾豪雨致災，竹溪附近步道及家中物品遭受水患淹浸；也觀察地勢較低處，瞭解竹溪流域淹水的因素，看到竹溪沿岸有警示與安全設施，還有水位感測器、水位顯示器、警示燈及廣播用的喇叭，都在提醒來往竹溪的民眾，要注意水域安全的狀況。

校長李素珍表示，此本方案結合SDGs13氣候行動，學生針對急降雨造成的淹水議題，透過PBL課程設計出4種不同的解決方案作品，包含智慧柵欄機、鳥巢防汛救難隊、安心避雨小屋、花朵守護天使，以因應氣候暴雨對竹溪生態所造成的危害。

「智慧柵欄機」的設計構想為觀察到竹溪水位暴漲時，某些地勢較低的步道容易淹水，為了保護居民的安全，於是使用超音波感測器偵測，當發現竹溪水位上漲達警界高度時，就會自動發出警報，並放下柵欄，提醒人們勿進入危險區域，當水位降低時，柵欄會自動歸位並關閉警告設施。

「鳥巢防汛救難隊」則是觀察到紅冠水雞喜歡在水邊築巢，如遇到大雨淹水，鳥巢常常被大水沖走，於是設計出自動拉回岸邊的裝置，並提供鳥巢保溫功能，等待救援。

「安心避雨小屋」是當下雨發生時，用來指引外地遊客迅速到達躲雨的空間，當小屋判斷有人進入，會自動啟動屋內設施，提供舒適溫暖的休憩環境。

台南常常有缺水危機，雨季的雨水直接排入大海非常可惜，學生王悅庭說，因希望能將竹溪的水資源保存下來，設計了「花朵守護天使」以達成省水環保及減洪的目標。

李素珍表示，日前學生帶著作品到竹溪公園與附近社區進行解說活動，獲得來往民眾的回饋肯定，期許更多民眾能一同關注氣候變遷帶來的問題。

台南市東區大同國小面對全球氣候劇烈變遷造成極端變化，設計「防汛守護者」。圖／大同國小提供
台南市東區大同國小面對全球氣候劇烈變遷造成極端變化，設計「防汛守護者」。圖／大同國小提供

淹水 氣候變遷

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