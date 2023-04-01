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苗木之鄉國小百歲生日 賀禮總值逾百萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉福興國小今天建校滿百年，縣長王惠美、校長陳榮茂、鄉長魏碩衛及傑出校友、地方士紳合切蛋糕為學校慶生。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉福興國小今天建校滿百年，縣長王惠美、校長陳榮茂、鄉長魏碩衛及傑出校友、地方士紳合切蛋糕為學校慶生。記者簡慧珍／攝影

彰化縣永靖鄉號稱苗木之鄉，今天鄉內福興國小慶祝創校百年，傑出校友贈送景觀造景和老樹，禮物彰顯地方產業特色，也切合「十年樹木，百年樹人」的教育精神。

福興國小百年校慶主題「福興世紀，百年傳薪」，典禮因雨改在室內舉行，舞蹈舞獅和切蛋糕之外，展示茶道、揮毫，「校友回娘家」活動邀請龍邦建設董事長朱炳昱、元亨精紡工業公司董事長陳元報等多名傑出校友，參觀母校建設和小學弟、小學妹的學習成果，氣氛熱鬧滾滾。

為祝賀福興國小100歲生日，縣政顧問也是傑出校友陳書友捐贈大門樹葡萄景觀造景，立得景觀工程公司董事長邱志中捐贈教學大樓後方的榕樹造景，永靖鄉代表會前主席林大福與現任主席林致安父子共同捐贈一株50年桂花樹，這些禮物充分表現永靖鄉產業特色。

「最近缺水，苗木產業需要水，今天下午應該算是天公作美。」縣長王惠美說，傑出校友贈送景觀造景、老樹，代表對母校福興國小的關心與回饋，禮物具有朝永續發展目標SDGS邁進的意義，也充分體現教育「十年樹木、百年樹人」的精神。

福興國小有8班、150名學生，縣政府列出110至111年學年度挹注總經費逾1800萬元，辦理改善電力系統及裝設冷氣、整建操場跑道及周邊設施、改善遊戲場設施與司令台、整修老舊廁所整修等工程。

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