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球學聯盟總冠軍賽 嶺東高中過關斬將奪亞軍

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
第五屆球學聯盟總冠軍賽，嶺東高中力戰前年曾打入HBL六強的新北市錦和高中，順利拿下亞軍。圖／嶺東高中提供
第五屆球學聯盟總冠軍賽，嶺東高中力戰前年曾打入HBL六強的新北市錦和高中，順利拿下亞軍。圖／嶺東高中提供

嶺東高中昨舉行第五屆球學聯盟總冠軍賽，主場嶺東高中力戰前年曾打入HBL六強的新北市錦和高中，順利拿下亞軍，這也是嶺東高中參加聯賽以來的最佳成績。

嶺東高中校長周錦貞表示，嶺東的籃球隊員都經過嚴謹審核才能上場，激發學生的運動潛能外，也重視學生的品格態度和學業成績。112學年度嶺東高中更成立「運動學養班」，加入足球和羽球專項，以及嶺東學園的大學級場地和設備，打破外界對體育班的刻板印象，打造學、術並進的嶄新學習型態。

嶺東高中參加球學聯盟籃球聯賽已久，第一屆曾打入四強，第二屆於八強止步，第三、四屆則因疫情無法比賽，今年第五屆賽事，嶺東高中突破以往的成績，一路過關斬將、榮獲亞軍。籃球隊教練孔祥華說，希望球員們享受比賽，將辛苦練習的成果展現出來。

擔任控球後衛的汽車科學生高振瑋表示，自己從板凳球員開始，透過教練的指導，還有和隊友們一起練習、互相督促日常的課業，讓他終於能在正式比賽上爭取榮譽，同時也維持成績水準，不讓父母擔心，這是參與籃球隊最大的收穫。

球學聯盟創辦人何凱成表示，運動是教育的重要環節，他從運動中找到自信，學會紀律、領導、團隊合作、時間管理及溝通技巧，並學習面對挫折與迎接挑戰。球學聯盟讓全台高中生到不同的學校參與競賽，互相交流學習，重新定義了教育的價值。

嶺東高中的籃球隊員都經過嚴謹審核才能上場，激發學生的運動潛能外，也重視學生的品格態度和學業成績。圖／嶺東高中提供
嶺東高中的籃球隊員都經過嚴謹審核才能上場，激發學生的運動潛能外，也重視學生的品格態度和學業成績。圖／嶺東高中提供

運動 HBL 嶺東高中

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