高市國中生課堂情緒失控 持美工刀劃傷老師

中文字的組合相當複雜和奧妙，其中「猜字謎」的動腦遊戲更是有趣，想像力不夠的人恐怕寫不出正解。一名老師在臉書上發文，透露學生把「十張口，一顆心」的答案寫成「自創字」，讓他笑翻直呼「答案不是這樣寫啦」。

2023-03-31 17:24