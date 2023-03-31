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「十張口，一顆心」猜1字？老師見學生答案笑翻 正解揭曉

高市國中生課堂情緒失控 持美工刀劃傷老師

中央社／ 高雄31日電

高雄市一所高中國中部學生，上午美術課時疑行為遭老師糾正，情緒一時失控持美工刀劃傷老師。校方立即通知家長將學生帶回，受傷老師送醫縫了7針暫無大礙，已返家休養。

校方今天低調表示，這名學生上午美術課時，疑課堂上亂丟美術用具，遭老師糾正一時情緒失控，持美工刀劃傷老師。事發後校方通知家長先將學生帶回，受傷老師送醫治療，右手上臂遭劃傷縫7針，治療後返家休養。校方也對教室內其他學生進行心理諮商，安撫情緒。

據了解，師生目前情緒穩定，學校已完成校安通報，轄區派出所也致電學校表示關懷。這名學生為學校情緒列管個案，校方將於清明連假後對其進行相關心理諮商等個案處理。

心理諮商 高雄市 連假

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