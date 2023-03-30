迎兒童節 嘉義大湖國小師生用科學闖關學習節水

慶祝兒童節，嘉義縣番路偏鄉大湖國小今天教師們精心策畫兒童節闖關挑戰系列活動，推出的兼具科學、知識、技能、藝術及環保等多元學習；校長李奕龍表示，規畫動手操作學木工、科學闖關等項目，讓孩子在遊戲中玩出知識。

大湖國小中表示，闖關中包括小木匠考核賽，是以親身體驗，動手操作了解木工的基本原理，還有加入與嘉義大學合作的全民科學月闖關遊戲，讓學生從闖關中學習科學原理。

學生姚以真表示，雖然闖關好幾次才成功，但真的學到好多新的技巧與知識。正處缺水期，校方也透過節水大進擊讓學生親自動手實驗、觀察及探索，了解生活中各種節約用水的方法，體會節水的重要性。

教導主任邱煌仁表示，日常生活中常見的科學原理，可透過機會教育讓孩子們實際體驗，例如隨風飄逸的落葉，是因地球重力關係自然往下落，如何藉由反重力讓它往上，透過互動操作，讓孩子了解善用「摩擦力原理」，就能發現原來葉子也可以力爭上游。