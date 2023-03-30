迎兒童節 嘉義大湖國小師生用科學闖關學習節水

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣番路大湖國小今天教師們精心策畫兒童節闖關挑戰，推出科學、知識、技能、藝術及環保等多元學習課程。圖／大湖國小提供
嘉義縣番路大湖國小今天教師們精心策畫兒童節闖關挑戰，推出科學、知識、技能、藝術及環保等多元學習課程。圖／大湖國小提供

慶祝兒童節嘉義縣番路偏鄉大湖國小今天教師們精心策畫兒童節闖關挑戰系列活動，推出的兼具科學、知識、技能、藝術及環保等多元學習；校長李奕龍表示，規畫動手操作學木工、科學闖關等項目，讓孩子在遊戲中玩出知識。

大湖國小中表示，闖關中包括小木匠考核賽，是以親身體驗，動手操作了解木工的基本原理，還有加入與嘉義大學合作的全民科學月闖關遊戲，讓學生從闖關中學習科學原理。

學生姚以真表示，雖然闖關好幾次才成功，但真的學到好多新的技巧與知識。正處缺水期，校方也透過節水大進擊讓學生親自動手實驗、觀察及探索，了解生活中各種節約用水的方法，體會節水的重要性。

教導主任邱煌仁表示，日常生活中常見的科學原理，可透過機會教育讓孩子們實際體驗，例如隨風飄逸的落葉，是因地球重力關係自然往下落，如何藉由反重力讓它往上，透過互動操作，讓孩子了解善用「摩擦力原理」，就能發現原來葉子也可以力爭上游。

校長李奕龍表示，為讓學童有個意義不凡的兒童節，規畫動手操作學木工、科學闖關等活動，讓孩子在遊戲中「玩出知識」希望讓孩子們，透過團隊分組的學習、藝文活動的涵養、環境教育的陶冶及夢想的探尋，培養群我的觀念，發揮團隊合作的精神。

嘉義縣番路大湖國小今天教師們精心策畫兒童節闖關挑戰，推出科學、知識、技能、藝術及環保等多元學習課程。圖／大湖國小提供
嘉義縣番路大湖國小今天教師們精心策畫兒童節闖關挑戰，推出科學、知識、技能、藝術及環保等多元學習課程。圖／大湖國小提供
嘉義縣番路大湖國小今天教師們精心策畫兒童節闖關挑戰，推出科學、知識、技能、藝術及環保等多元學習課程。圖／大湖國小提供
嘉義縣番路大湖國小今天教師們精心策畫兒童節闖關挑戰，推出科學、知識、技能、藝術及環保等多元學習課程。圖／大湖國小提供
嘉義縣番路大湖國小今天教師們精心策畫兒童節闖關挑戰，推出科學、知識、技能、藝術及環保等多元學習課程。圖／大湖國小提供
嘉義縣番路大湖國小今天教師們精心策畫兒童節闖關挑戰，推出科學、知識、技能、藝術及環保等多元學習課程。圖／大湖國小提供
嘉義縣番路大湖國小今天教師們精心策畫兒童節闖關挑戰，推出科學、知識、技能、藝術及環保等多元學習課程。圖／大湖國小提供
嘉義縣番路大湖國小今天教師們精心策畫兒童節闖關挑戰，推出科學、知識、技能、藝術及環保等多元學習課程。圖／大湖國小提供

兒童節 嘉義 團隊

延伸閱讀

兒童節連假南投最好康 12大景區共推兒童免費、優惠

兒童節連假將至 醫師籲勤洗手預防腸病毒

酷玩兒童節！「魔幻變身」互動玩耍工研院以科技力創歡樂體驗

迎接5天連假 北市自來水園區兒童免費入園

相關新聞

羅東國小泰雅家屋暸望台啟用 500公斤大樑靠人力搭建

宜蘭羅東國小校內約有10%原住民學生，前年為了營造原住民文化學習場域，請泰雅族名匠韋建福建造泰雅家屋與暸望台，今天與校內...

台中百年老校化身網美校園 聯聚打造共善公園

創校124年的台中市大同國小設備老舊、急需整建，校友聯聚建設創辦人江韋侖回饋母校，協助校方重建前庭，打造成網美景點「共善...

全校都是放牛班！市區國小栽玉米迎水牛製牛糞薰香

高雄市新上國小今天將一頭水牛牽入校園，給孩子一個特別的兒童節，讓沒看過牛的小朋友超開心。新上今年的兒童節活動都跟牛有關，...

影／盧秀燕今與千餘位健康模範兒童合影 10字閃電致詞不拖時間

慶祝兒童節活動，台中市教育局今在市立中港高中體育館，舉辦112年模範兒童暨健康兒童表揚活動，全市250所公私立國小六年級...

北市國中便服日穿短褲、短裙遭罵礙眼 校方：主任媽媽心態善意提醒

台灣青年民主協會在臉書指出，台北市大同區某國中開放學生在便服日穿著自己喜歡的衣服上學，日前卻把國一、二學生召集到禮堂，體育組組長把上衣或短褲、短裙穿比較短的女同學叫去罵，學務主任甚至脫口「明星這樣穿是養眼，你們是礙眼，一定要我把話說這麼白嗎？」青民協表示，學校多數已了解不會因為服儀規定而懲處學生，卻仍出現不合理的威權管教方式，呼籲主管機關通盤檢討。

高鐵嘉義站贈票 助朴子國中弱勢學生實現出遊夢

高鐵嘉義站贈票助弱勢學生實現搭高鐵夢想，嘉義縣朴子國中資源班師生今齊聚高鐵嘉義站大廳，帶著歡喜雀躍的心情踏上台北之旅，在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦