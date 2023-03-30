羅東國小泰雅家屋暸望台啟用 500公斤大樑靠人力搭建

宜蘭羅東國小校內約有10%原住民學生，前年為了營造原住民文化學習場域，請泰雅族名匠韋建福建造泰雅家屋與暸望台，今天與校內新落成的風雨球場一同開幕。韋建福傳承三代手藝，以原木搭建家屋，不借助機械設備，重達500公斤的大樑也是靠人力搭上。

韋建福是宜蘭武塔的泰雅族匠師，從祖父到父親，三代人延續精湛搭建手藝，前年收到羅東國小邀請，經費核准後8月動工，僅花26天便完成，中間只休息1天，風雨無阻；家屋是半穴居式木造，全程人力搭建，重達500公斤的大樑都是手動搬上屋頂。

韋建福說，部落文化中，家屋是居所，暸望台負責警戒也有文化功能，兩者都是重要精神象徵。族人遷徙過程中，許多傳統漸被忘記，一些移居都市超過50歲的族人都沒看過家屋，希望讓原住民孩子了解並尋找自己的文化；家屋與暸望台搭建過程中，配合建造進度與學生講解泰雅族的木造工藝。

電影「哈勇家」主演陳德清先生今到場帶所有人祈福，他說都會區的部落孩子較少機會接觸傳統文化，要更加團結，家屋與暸望台都是很棒的傳統工藝與精神象徵，希望大家好好使用。

羅東國小表示，前年向教育部國民及學前教育署申請營造原住民文化學習場域計畫，評審委員建議他們聯繫韋建福，一開始只打算搭建暸望台，為了配合上課，加蓋家屋做為上課的空間。家屋與暸望台前年底落成，申請使用執照又花費半年，便與今年初完工的風雨球場在兒童節園遊會一同啟用。