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幸福一日捐 汐止白雲國小學童捐物資助弱勢

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區白雲國小舉辦幸福一日捐活動，學生從家裡帶來罐頭、調理包、白米、麵條等等，募集後全數捐給安得烈食物銀行。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區白雲國小舉辦幸福一日捐活動，學生從家裡帶來罐頭、調理包、白米、麵條等等，募集後全數捐給安得烈食物銀行。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區白雲國小的兒童節很不一樣，舉辦幸福一日捐活動，帶著小朋友做愛心，一到六年級學生從家裡帶來罐頭、調理包、白米、麵條等等，募集後全數捐給安得烈食物銀行，幫助弱勢家庭

白雲國小今年第二年和安得烈食物銀行合作，舉辦「集食行善、幸福一日捐」活動，希望透過教育與體驗，讓孩子們學會珍惜物資與關懷弱勢，在生活中樂於分享、勇於助人，當天一到六年級學生帶著一大袋，裡頭裝著調理包、罐頭、或是餅干麥片等生活物資，小朋友說，很喜歡這樣的活動，因為可以幫助弱勢家庭，助人為快樂之本。

白雲國小校長洪國維表示，在兒童節前夕，除了關心學校孩子是不是幸福快樂之外，也要教導他們關心其他的兒童，是不是也一樣的幸福，所以，跟安得烈食物銀行合作辦理幸福一日捐活動，就是希望透過孩子自由募集家中的物資，捐贈給弱勢家庭最需要的一些食物，例如奶粉、調理包或是罐頭等等，讓其他弱勢家庭孩子都能得到幫助，也教導白雲的孩子知道，施比受更有福。

安得烈食物銀行除了頒發感謝狀表示感謝，也給每位捐贈的小朋友愛心小卡片，而白雲國小去年募集了70多箱，今年也一樣愛心滿滿，在兒童節前夕，讓學生透過自己的付出，讓捐贈物資成為其他家庭的祝福，讓更多需要幫助的孩子，一起度過溫暖的兒童節。

食物銀行 兒童節 弱勢家庭

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