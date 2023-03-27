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牽老婦慢慢過馬路感動網友 上楓國小小球員：助人很開心

中央社／ 台中27日電
台中市上楓國小棒球隊員張科閎（右）、蘇亞各（左）日前助拾荒婦人過馬路，善舉在網路上流傳開來，2人27日受訪表示，能夠幫助別人相當開心。中央社
台中市上楓國小棒球隊員張科閎（右）、蘇亞各（左）日前助拾荒婦人過馬路，善舉在網路上流傳開來，2人27日受訪表示，能夠幫助別人相當開心。中央社

台中市上楓國小棒球隊員張科閎、蘇亞各，日前見1名資源回收婦人推車過馬路時步履蹣跚，1人幫忙推車，1人牽著老婦過馬路，善行被網友讚爆，2人今天表示，助人很開心。

臉書（Facebook）近日瘋傳一段影片，只見影片中，1名棒球隊小球員牽著年邁、步履蹣跚的駝背老婦過馬路，不疾不徐配合老婦緩慢步伐，該影片讓網友大讚「足甘心」、台灣最美的風景是人。影片由臉書粉絲團「台中市大雅區上楓國小棒球隊」發布，觀看率已破萬次。

影片中人張科閎、蘇亞各就讀上楓國小六年級，都是棒球隊隊員。2人今天接受媒體採訪表示，當天相約到學校晨練，看到阿嬤嚴重駝背，又推著笨重的回收車，過馬路時要推車又要抬頭看車，相當危險，2人上前幫助阿嬤。

蘇亞各先將資源回收車推到對面，車上的回收物不斷掉落，他只能一邊推、一邊撿，他說，避免阿嬤辛苦撿來的回收物都不見了。

張科閎則是牽著阿嬤的手慢慢過馬路，平常只需2、3秒就能穿越馬路，那天卻花了30秒才走到對向，他說，30秒時間內，感到很溫暖。

許多網友在影片下留言，有人說，棒球隊的孩子很棒，值得鼓勵，還有人說，比打一場好球還好。另有人指出，課業、球技術很重要，品德更重要。

上楓國小校長黃哲偉表示，上楓國小是一間有亮點的學校，孩子會在各式各樣的地方找到自己的舞台，其實讓每個孩子看見自己，展現自信，在成長的路上都自信滿滿向前邁步，是師長最大的願望。

台中市上楓國小棒球隊兩名學員日前扶駝背婦過馬路，獲肯定。圖／取自大雅區上楓國小棒球隊臉書
台中市上楓國小棒球隊兩名學員日前扶駝背婦過馬路，獲肯定。圖／取自大雅區上楓國小棒球隊臉書

阿嬤

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