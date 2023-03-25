公園成遊戲場 汐止白雲國小學童開心過兒童節

兒童節，孩子們最開心，為了慶祝這特別的節日，汐止的白雲國小今（25）日將緊鄰的白雲公園當成孩子們的遊戲場，安排上下課翻轉，帶著一到六年級小朋友到公園裡頭玩，讓他們開心的度過兒童節。

今日一大早的白雲特色公園充滿了孩子們的歡笑聲，為了慶祝兒童節，白雲國小輪流帶著一到六年級學生從校園後門走到公園裡頭玩樂，八點多先是一年級上百位的小朋友來玩溜滑梯、盪鞦韆。

白雲國小校長洪國維表示，下一週是兒童節假期，今天剛好是補班補課日，為了讓小朋友在上學時能夠感受到快樂開心的氣氛，就規劃了白雲公園一節課的體驗時間，白雲公園剛好就在學校的旁邊，也算是學校附屬的遊樂場，所以，今天每個年級一節課的時間，可以到白雲公園遊玩，會有導師跟行政人員總共六個人照顧一百個孩子，總共會有500個孩子陸續到白雲公園體驗，這也是一年一度的白雲公園體驗日，孩子們都真的很喜歡這個活動。

小朋友開心的在公園裡頭跑跳，?完鞦千溜滑梯或是攀岩，連續玩幾十分鐘都不累，小朋說已經很久沒來白雲公園了，真的很期待，星期六補課不憂鬱，在這一天，白雲國小500多位的小朋友，都過一個有趣開心的兒童節。