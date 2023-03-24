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建中機器人校隊赴美獲獎 擁抱世界接受挑戰

中央社／ 洛杉磯23日專電

台北市建國中學機器人校隊赴美比賽，洛杉磯區預賽獲得「卓越工程獎」，畢業將近50年的校友在場邊加油，表示這一代台灣學生不但會唸書，還能擁抱這個世界、接受挑戰。

針對全球高中職學生舉辦的工業等級機器人大賽「FRC（FIRST Robotics Competition）機器人競賽」3月起在美國各地展開區域預賽，今年有多支台灣隊伍參賽。

建中機研校隊19日在洛杉磯出賽。在44支隊伍中，建中與其他2支隊伍結盟，一路打進準決賽，但最終不敵冠軍隊落敗。雖無緣前進休士頓的總決賽，仍獲得「卓越工程獎」肯定。

根據大會評語，「卓越工程獎」（Excellence inEngineering Award）表揚在設計過程中，表現出專業態度的團隊， 該團隊的設計優雅且在賽場上占有優勢。

裁判稱讚建中團隊，利用先進的數學、系統工程學的取捨研究（trade studies）和許多原型設計（prototypes）以決定他們最終的神經機械學設計（cybernetic design）。

建中學務主任、指導老師王鼎中說，面對高強度的比賽，機器人設計的穩定度要很高，這次同學們的表現很好，學習最多的是學科整合的能力。

王鼎中表示，台灣偏向分科學習，較少整合的學習經驗，參加機器人比賽，給學生一次很好的經驗，體驗美國STEM教育（科學、科技、工程、數學等四大專業領域的縮寫）的整合，實踐動手實作。

這次赴美的35名學生，從1月接到比賽題目以後，花6週時間針對比賽要求的任務，包括抓取三角錐和方塊、站在平台上平衡，設計出這台名為Cyber Tongu的機器人。

建中機研校隊教練施佩佩說，參加FRC機器人競賽，不僅讓學生接觸工程、科學、管理、商業等不同專業領域，同時在賽場上與其他團隊又競爭又合作，認識「友善的競爭」精神。她說，在台灣經常只重視競爭，忘了互相扶持。

施佩佩帶隊比賽，觀察到美國學生願意分享，樂於把腦袋裡的點子拿出來講，但台灣學生比較保守，「怕說錯、怕被挑戰」。

她擔任教練，用腦力激盪、設計思考的方式，訓練學生一路從合作發想點子到收斂為可執行的方案，期許建中學生也能像美國孩子一樣，大膽講出心中想法。

高二生林彥廷在場上操控機器人的時候，控制台上放著國旗。他受訪分享，比賽要取得好成績，聯盟合作非常重要，特別臨場要與友軍討論戰術、擬定路線。因為賽制上安排，每支隊伍都要與其他2隊聯盟，一起合作和其他聯盟對抗。

人聲鼎沸的的高中體育館內，除了各隊學生，親友團也在觀眾席上一起加油吶喊。建國中學南加州校友會接待學弟在洛杉磯行程、安排參訪，會長張虎帶著一群校友一起為建中學弟打氣。

1976年畢業的張虎受訪表示：「我們以前在台灣，好像就是會唸書就可以了，我現在發現在台灣的小學弟不但會唸書，而且他們很大方能夠擁抱這個世界，接受這個挑戰，到這麼遠的異鄉來參加比賽，我覺得非常非常開心。」

建中 美國

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