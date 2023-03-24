聽新聞
test
0:00 / 0:00
6歲就當志工說故事 台東高二美少女獲優秀青年表揚
台東縣育仁高中二年級的沈昕蓉，6歲就跟著奶奶到圖書館當志工、說故事，成長過程積極投入志工服務、關心社會議題、為偏鄉孩子募書，成為校方今年推薦的優秀青年代表。
台東縣各界慶祝青年節，今年表揚36名校園優秀青年，日前才獲第23屆台新青少年志工菁英奉獻獎的沈昕蓉，再次獲校方推薦優秀青年表揚，她受訪時落落大方、笑容甜美，直言從小參與志工服務，看到別人笑容就很開心。
沈昕蓉說，從小跟奶奶到圖書館當志工，志工服務就是生活一部分，回想大約6、7歲時，還曾因為圖書館說故事志工媽媽缺席，臨時被奶奶推上場幫小朋友說故事，「這應該算我的志工初體驗！」
沈昕蓉認為，志願服務必須充滿熱忱，平時上課雖忙、課業不少，日前也錄取中山大學數學科學研究人才培育計畫，仍相當關心社會議題，積極參與永續發展及公民審議等工作，也和同學們一起為偏鄉孩子募書，工作有熱忱、就不覺得累。
她說，其實當志工不僅服務他人、自己也受惠，志工服務過程不但可學習助人、溝通技巧，互動過程中可體察對方需求、認識更多朋友，對自己也有成長、幫助。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言