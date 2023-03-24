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6歲就當志工說故事 台東高二美少女獲優秀青年表揚

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
沈昕蓉說，當志工不僅服務他人、自己也受惠。記者卜敏正／攝影
沈昕蓉說，當志工不僅服務他人、自己也受惠。記者卜敏正／攝影

台東縣育仁高中二年級的沈昕蓉，6歲就跟著奶奶圖書館當志工、說故事，成長過程積極投入志工服務、關心社會議題、為偏鄉孩子募書，成為校方今年推薦的優秀青年代表。

台東縣各界慶祝青年節，今年表揚36名校園優秀青年，日前才獲第23屆台新青少年志工菁英奉獻獎的沈昕蓉，再次獲校方推薦優秀青年表揚，她受訪時落落大方、笑容甜美，直言從小參與志工服務，看到別人笑容就很開心。

沈昕蓉說，從小跟奶奶到圖書館當志工，志工服務就是生活一部分，回想大約6、7歲時，還曾因為圖書館說故事志工媽媽缺席，臨時被奶奶推上場幫小朋友說故事，「這應該算我的志工初體驗！」

沈昕蓉認為，志願服務必須充滿熱忱，平時上課雖忙、課業不少，日前也錄取中山大學數學科學研究人才培育計畫，仍相當關心社會議題，積極參與永續發展及公民審議等工作，也和同學們一起為偏鄉孩子募書，工作有熱忱、就不覺得累。

她說，其實當志工不僅服務他人、自己也受惠，志工服務過程不但可學習助人、溝通技巧，互動過程中可體察對方需求、認識更多朋友，對自己也有成長、幫助。

沈昕蓉說，當志工不僅服務他人、自己也受惠。記者卜敏正／攝影
沈昕蓉說，當志工不僅服務他人、自己也受惠。記者卜敏正／攝影

青年 圖書館 奶奶

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