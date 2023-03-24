疫後運動產業夯 休閒運動科系爽挑工作機會

疫情解封，國人運動需求激增，去年到今年，運動產業俱樂部數量增加快一倍，業界求才若渴。柏文健身事業公司等17家運動企業前進大學校園徵才，釋出400個職缺，業者指出，專職運動教練起薪30K到40K，有的甚至月入10多萬。

正臨各行各業大缺工之際，運動產業前進校園求才，樹德科大休閒遊憩與運動管理系首度舉辦與運動產業對接的就業博覽會，今年系上畢業生約100人，結果廠商提供400多個職缺，求供比4：1，讓學生爽挑就業機會。

休運系主任許龍池說，疫情解封後，運動需求激增，去年到今年，運動產業俱樂部數量增加快一倍，業界求才若渴，包括健身運動教練、幼兒體能教練、銀髮族健身教練及潛水和游泳教練、健康顧問與行銷專員等職務都缺人，很多業者都希望學校趕快培訓人力提供使用，Curves可爾姿女性30分鐘環狀運動甚至把器材搬到學校供訓練人才，對應屆畢業生來說，是求職的好機會。

「健康是王道，運動產業需求一定大爆發」，許龍池常告訴學生，賺再多錢，沒有健康的身體就無福消受，科技新貴勞心勞力拚經濟，他們的健康也需要人家服務，運動產業是國人健康的後盾，「是做功德的產業」。

帕克運動學園教練宋宗澄說，目前幼兒運動教練職缺也很夯，入專職教練薪資至少30到40K。在健身產業擔任副執行長的涂凱翔說，曾經休運系學生暑期到健身房打工當教練，最多月薪領到6、7萬元。