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讀書背過最沒意義的東西是什麼？ 過來人點名「這1項」：浪費青春

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，從小到大多多少少都會背過一些東西，因此好奇詢問大家「這輩子背過最沒意義的東西是什麼？」 聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
一名網友表示，從小到大多多少少都會背過一些東西，因此好奇詢問大家「這輩子背過最沒意義的東西是什麼？」 聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

在學生時期，每個人讀書都會需要背誦課本內容，以達到考試要求。對此，近日就有一名網友PO文表示，從小到大多多少少都會背過一些東西，因此好奇詢問大家「這輩子背過最沒意義的東西是什麼？」掀起大批網友熱烈討論。

該名網友在PTT的WomenTalk板發文表示，幾乎每個人從小到大，多多少少都會背過一些東西，可能是課文、化學元素表、數學公式之類的，讓他忍不住上網詢問廣大鄉民，「各位覺得背過最沒意義的東西是什麼啊？」

貼文曝光後，立刻引起網友熱議，紛紛回應「國中公民老師叫我們背朱子治家格言，真的浪費時間」、「三民主義，不服來辯」、「微積分公式，還有一大堆的物理公式」、「國中國文課要背注釋，還得每堂考試默寫出來」、「中國地理，如果是一些有趣的自然知識就算了，偏偏有『京廣鐵路中間經過哪些省』，超沒意義的問題，這有用再查就好，到底為什麼要浪費青春的頭腦背？」、「背鐵路經過真的很反智」、「什麼鐵路起點終點跟什麼產煤的地方」。

不過，也有網友認為「反正考試考完就忘掉了，賺到分數也是可以了」、「各位有沒有想過，背東西是鍛鍊學生的記憶能力，不是真的要你各位背起來用的」、「其實最近也在反省這塊，小時候純理解不愛背，記憶力沒好好鍛鍊到，很可惜」。

國文 PTT

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