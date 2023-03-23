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高雄青年國中逆轉拿下南區代表權 締造16連勝不敗紀錄

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄鳳山區青年國中籃球隊在111學年度國中籃球聯賽乙級南區複賽表現優秀，一路打入南區複賽冠軍，締造16連勝不敗紀錄。圖／高雄青年國中提供
高雄鳳山區青年國中籃球隊在111學年度國中籃球聯賽乙級南區複賽表現優秀，一路打入南區複賽冠軍，締造16連勝不敗紀錄。圖／高雄青年國中提供

高雄鳳山區青年國中籃球隊在111學年度國中籃球聯賽乙級南區複賽表現優秀，一路打入南區複賽冠軍，締造16連勝不敗紀錄，將代表南區參加今年4月在台北舉辦的全國賽，盼有機會奪冠。

青年國中棒球隊創隊以來埋頭苦練體能技巧，磨出化團隊凝聚力，今年3月19日在嘉義高中冠亞軍戰中對上實力堅強的台中成功國中，初始一路輸到第4節，以1分之差落後，後來在倒數23.3秒時以關鍵罰球追平比數；接續展開全場緊迫盯人抄截，破解成功國中最後一波進攻，最終大腿嚴重拉傷的隊長陳泓逸忍痛奮力衝破防守，上籃拿下2分上演「逆轉秀」，終場以70比68奪冠。

青年國中校長陳正憲說，球員每比賽，師長必到現場加油打氣，家長會長陳信雄更替球員們添製專屬熱身衣，球隊這次拿下賽乙級南區複賽男生組冠軍，也打破校史新紀錄。

教練林威再說，球員們為彌補身材、體型與技術的不足，埋頭苦練體能與基本動作，每場比賽中都會相互打氣，相互補位減少賽事失誤，落實團隊合作的真諦，能獲得冠軍絕非僥倖。

青年國中籃球隊參與多賽事，去年7月份在台南市教育盃獲得季軍，接續在澎湖媽宮盃籃球邀請賽摘下戰士組亞軍；8月份在花蓮「菁英盃」暨「王母盃」全國籃球錦標賽創下高雄市隊伍參賽以來最佳成績，捧回冠軍金盃。

擔任控球的潘宥豪，賽後激動地擁抱大家，拚鬥全場的前鋒林亨澤說，大家會贏，是贏在永不放棄希望；後衛黃威皓打到滿手是傷，但他說當下完全忘了傷痛，只想著要拿下勝利；隊長陳泓逸大腿拉傷扛起得分關鍵，他說，當時已耗盡氣力，輸或贏不會有遺憾。

學務主任蔡智緯說，球員們在國一時常因太活潑，讓許多任課老師教到頗吃力，但在升上國三後，轉而用心練球與專心課業，師長們都感受到這些孩子似乎瞬間長大了。

高雄鳳山區青年國中籃球隊（橘衣）在111學年度國中籃球聯賽乙級南區複賽表現優秀，一路打入南區複賽冠軍，締造16連勝不敗紀錄。圖／高雄青年國中提供
高雄鳳山區青年國中籃球隊（橘衣）在111學年度國中籃球聯賽乙級南區複賽表現優秀，一路打入南區複賽冠軍，締造16連勝不敗紀錄。圖／高雄青年國中提供

青年 團隊 菁英

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