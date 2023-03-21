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東港中醫師子也想懸壺濟世 留縣拚繁星如願考取中醫系

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
繁星今天公布，屏東縣立東港高中有74人報名，53人錄取，上榜率71.6%，台清交政成等頂大都有同學上榜。圖／東港高中提供
繁星今天公布，屏東縣立東港高中有74人報名，53人錄取，上榜率71.6%，台清交政成等頂大都有同學上榜。圖／東港高中提供

繁星今天公布，社區型的屏東縣立東港高中有74人報名，53人錄取，上榜率71.6%，普通班報名70人，錄取53人，錄取率75.7%，台清交政成等頂大都有同學上榜；其中校內排名前1%、學測考出56級分的張繼方，母親是中醫師，從小受媽媽影響，選填繁星志願時，毫不猶豫以中醫系為第一志願，也如願考取中國醫藥大學中醫學系。

校長侯淑禎說，這次繁星錄取53人中有43人是該校國中部直升，當中還有多名國中會考成績5A，當時選擇留縣升學，也選讀數理實驗班，經過6六年一貫學習，如今也獲得豐碩的成果；值得一提的是伍昱銨、潘家立、薛慈穎、伍寬義以及許均謚，當初入學會考成績雖未達5A，但經過兩年多的努力，都順利錄取頂大，見證留校升學的好。

張繼方國中會考成績5A可上高雄中學，他選擇留縣升學直升高中部數理實驗班，拚繁星推甄；校方說，張繼方的媽媽是中醫師，從小耳濡目染，也立志要追隨媽媽當中醫師，但如果在高手如雲的雄中，拚校內排名前1%難度高，選擇留縣升學也一直保持好成績，如願以校排第一實現願望，有子繼承衣缽，母親更開心。

侯淑禎說，東港高中是社區高中，沒有明星高中的光環，過去優秀學生多往外地跑，近年家長會及顧問的熱心贊助經費，讓學生能在學校安心讀書，也感謝縣府為鼓勵留縣升學，特別設立「屏東縣政府獎勵優秀國中畢業生升學縣立高中獎學金」，加上幾年前社區熱心人士林先生捐助專款，鼓勵優秀學生留縣升學，在資源的挹注下，讓東港地區學生更深化留縣升學成效。

升學 中醫 屏東縣政府

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