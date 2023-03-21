屏東縣大同高中繁星錄取45人 17人是留校升學

大學繁星推薦今放榜，屏東縣大同高中錄取人數共45人，五成錄取國立大學，清大、政大、成大、中山、中正等頂尖大學，其中國中部留校升學的學生繁星上榜，共17人，鼓勵學生留校留縣就近入學。

國中部美術班留校就讀高中美術班的尤梓芮、張元嘉、傅子軒，三人說，當初選擇留在大同美術班認為師資及專業教室設備優，學校提供加強學科及術科學習規畫，讓他們安心就讀，美術創作更精進，分別錄取清華大學藝術與設計學系創作組，台中教育大學美術學系及中原大學商業設計學系產品設計組甲類。

大同高中三年級吳佳祐，國中起就對地理科、研究地圖產生興趣，常常拿著平板進入google地圖分析及學習QGIS繪製，在校排名1%，以成功大學測量與空間資訊學系為第一目標，希望未來能更精進自我能力，協助開放式救災街圖繪製。

三年級簡子柔錄取政治大學社會系，3年前選擇留大同高中希望離家近，節省通學時間讀書，以繁星考大學為目標，3年來作息規律，課堂認真聽，回家多練習，不會馬上提問，累積各科實力。