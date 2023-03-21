屏東縣大同高中繁星錄取45人 17人是留校升學
大學繁星推薦今放榜，屏東縣大同高中錄取人數共45人，五成錄取國立大學，清大、政大、成大、中山、中正等頂尖大學，其中國中部留校升學的學生繁星上榜，共17人，鼓勵學生留校留縣就近入學。
國中部美術班留校就讀高中美術班的尤梓芮、張元嘉、傅子軒，三人說，當初選擇留在大同美術班認為師資及專業教室設備優，學校提供加強學科及術科學習規畫，讓他們安心就讀，美術創作更精進，分別錄取清華大學藝術與設計學系創作組，台中教育大學美術學系及中原大學商業設計學系產品設計組甲類。
大同高中三年級吳佳祐，國中起就對地理科、研究地圖產生興趣，常常拿著平板進入google地圖分析及學習QGIS繪製，在校排名1%，以成功大學測量與空間資訊學系為第一目標，希望未來能更精進自我能力，協助開放式救災街圖繪製。
三年級簡子柔錄取政治大學社會系，3年前選擇留大同高中希望離家近，節省通學時間讀書，以繁星考大學為目標，3年來作息規律，課堂認真聽，回家多練習，不會馬上提問，累積各科實力。
校長王郁菁說，教育部提倡學校國際化，大同的國際教育實驗班及雙語實驗班已邁入第二年。國中部透過外籍英語教師計畫由外籍教師於彈性課程中授課提升學生英語文表達能力，學校提供直升獎學金並結合縣府留縣升學獎學金，鼓勵學生留校留縣就近入學。
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