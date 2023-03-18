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苗栗縣奧林匹亞科學教育營隊開訓 今移師清華大學舉行

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣國民小學奧林匹亞科學教育營隊，今天上午移師國立清華大學跨領域科學教育中心舉行開訓典禮。圖／縣府提供
苗栗縣國民小學奧林匹亞科學教育營隊，今天上午移師國立清華大學跨領域科學教育中心舉行開訓典禮。圖／縣府提供

苗栗縣111學年度第二學期國民小學奧林匹亞科學教育營隊，今天上午移師國立清華大學舉行開訓典禮，副縣長鄧桂菊出席開訓典禮，勉勵學生能夠透過參與不同領域、不同專家學者的知識洗禮，藉此引導學生思考及培育科學、語文及數理等方面素養能力，深耕苗栗縣中小學科學教育，厚植苗栗縣頂尖學子未來競爭力。

縣府表示，因應十二年國教，苗栗縣對科學教育的投資不遺餘力，從109學年度開始辦理奧林匹亞科學教育營隊，每年規劃辦理寒暑假自然科學培訓營及上、下學期週六奧林匹亞科學教育營隊，本次營隊更是直接移師清華大學跨領域科學教育中心辦理，規畫從3月4日至6月18日止，扣除連續假期的星期六，並安排了7月1日及2日兩次線上課程，共計17次的課程。

活動編列經費約170萬元，除了與清大合作的專業科學教育課程及聘請各領域大師辦理學習講座之外，特別安排至位於基隆的國立海洋科技博物館參訪，讓學生有機會接觸到相關科學現象與原理，未來將持續與國立清華大學及各大學校院合作，引進豐富的科學教育資源，打造完善的科學教育空間。

今天上午開訓典禮，副縣長鄧桂菊、清華大學簡禎富副校長、巫勇賢教務長、物理系兼跨領域科學教育中心主任戴明鳳教授、國立中興大學物理系暨奈米科學研究所鄭建宗教授，與苗栗縣政府教育處副處長徐建男、科長王芝翔、多位校長都到場為學生們加油勉勵，期許在資訊發達時代下，精益求精超越自我，更期待在教師團隊的細心指導之下，培養更多科技與科學達人，為苗栗下一代加油。

苗栗縣 奧林匹亞

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