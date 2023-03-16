哭了！社團比賽抱回全國獎 林內國中舞出古典力與美

雲林縣林內國中位處偏遠地區，全校學生也僅165人，部分家長自營企業，仍以務農為多，該鄉教育資源不比都會充足，遑論培育孩子學習才藝，為此校方10年前成立舞蹈社，聘請專業師資圓孩子的夢，此次征戰全國賽場，氣勢如虹，一舉奪下特優，為地方冠上無比榮耀，師生接獲喜訊更相擁而泣，同享寶貴的一刻。

林內國中只有普通班，不像其他學校設有舞蹈班的專門班別，不過其舞蹈社歷史悠久，校方引進專業師資，啟蒙許多孩子的舞蹈細胞，有人升學仍不忘熱愛跳舞，持續學習其他舞種，有人則在跳舞中找到自我價值。

國中三年級的社長鄭嘉萱，自我要求高，個性稍急，她認遇到不順心時會有情緒，甚至會發脾氣，後來接觸舞蹈發現可以抒情，在舞動及旋律之中，也漸漸找到平衡點，是大家公認改變最大的模範。

指導老師劉美琳說，部分孩子來自新住民家庭，理解力稍有落差，但是這幫孩子很乖很努力，她一路陪伴、一路見證，孩子的轉變是令她感觸很深的一塊，話還沒說完，眼淚直流，與情同母女的鄭嘉萱喜極而泣。

指導老師溫博欣到林內國中帶領舞蹈社6年，在教過的學生中發現，林內國中的孩子較沒自信，加上非科班出身，基本功幾乎是零，但孩子「異常」用心，珍惜每次的「魔鬼訓練」讓自己與團隊更好，現在不僅有超水準舞姿，氣場、架勢更是十足。

該社14名學生在嚴師帶領下，參加111學年度全國學生舞蹈比賽國中B團體乙組，以「迎戰揚旗驍勇行」舞碼，呈現古典舞的力與美，過關斬將順利獲獎，地方上下聞訊直呼「超級開心！」