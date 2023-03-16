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哭了！社團比賽抱回全國獎 林內國中舞出古典力與美

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林林內國中舞蹈社指導老師劉美琳（右），與情同母女的國三女學生鄭嘉萱（左）為獲獎喜極而泣。記者陳苡葳／攝影
雲林林內國中舞蹈社指導老師劉美琳（右），與情同母女的國三女學生鄭嘉萱（左）為獲獎喜極而泣。記者陳苡葳／攝影

雲林縣林內國中位處偏遠地區，全校學生也僅165人，部分家長自營企業，仍以務農為多，該鄉教育資源不比都會充足，遑論培育孩子學習才藝，為此校方10年前成立舞蹈社，聘請專業師資圓孩子的夢，此次征戰全國賽場，氣勢如虹，一舉奪下特優，為地方冠上無比榮耀，師生接獲喜訊更相擁而泣，同享寶貴的一刻。

林內國中只有普通班，不像其他學校設有舞蹈班的專門班別，不過其舞蹈社歷史悠久，校方引進專業師資，啟蒙許多孩子的舞蹈細胞，有人升學仍不忘熱愛跳舞，持續學習其他舞種，有人則在跳舞中找到自我價值。

國中三年級的社長鄭嘉萱，自我要求高，個性稍急，她認遇到不順心時會有情緒，甚至會發脾氣，後來接觸舞蹈發現可以抒情，在舞動及旋律之中，也漸漸找到平衡點，是大家公認改變最大的模範。

指導老師劉美琳說，部分孩子來自新住民家庭，理解力稍有落差，但是這幫孩子很乖很努力，她一路陪伴、一路見證，孩子的轉變是令她感觸很深的一塊，話還沒說完，眼淚直流，與情同母女的鄭嘉萱喜極而泣。

指導老師溫博欣到林內國中帶領舞蹈社6年，在教過的學生中發現，林內國中的孩子較沒自信，加上非科班出身，基本功幾乎是零，但孩子「異常」用心，珍惜每次的「魔鬼訓練」讓自己與團隊更好，現在不僅有超水準舞姿，氣場、架勢更是十足。

該社14名學生在嚴師帶領下，參加111學年度全國學生舞蹈比賽國中B團體乙組，以「迎戰揚旗驍勇行」舞碼，呈現古典舞的力與美，過關斬將順利獲獎，地方上下聞訊直呼「超級開心！」

校長薛錦彰說，這次拿下特優佳績是舞蹈社成立10年來首次榮耀，獎項肯定對孩子、對地方而言是相當珍貴且有意義的肯定，她認為，偏鄉孩子也有權發展多元興趣，舉凡校內的國樂、舞蹈、射擊、木球、滾球、風箏等六大競賽型的社團，都能幫助學生從中找到興趣，進而摸索自我，確立未來目標。

雲林林內國中學生在舞蹈社團中圓夢，近期征戰全國賽更一舉奪下特優獎，地方上下同感榮耀。圖／校方提供
雲林林內國中學生在舞蹈社團中圓夢，近期征戰全國賽更一舉奪下特優獎，地方上下同感榮耀。圖／校方提供
舞蹈家溫博欣（左）帶領雲林林內國中舞蹈社6年，大家一起用努力、歡笑與淚水征戰國賽舞台，一舉奪得全國特優獎，相當不容易。記者陳苡葳／攝影
舞蹈家溫博欣（左）帶領雲林林內國中舞蹈社6年，大家一起用努力、歡笑與淚水征戰國賽舞台，一舉奪得全國特優獎，相當不容易。記者陳苡葳／攝影
雲林林內國中舞蹈社學生均非專科出身，但她們以刻苦耐勞的性格，完成指導老師的「魔鬼訓練」，氣勢如虹順利抱回全國獎。記者陳苡葳／攝影
雲林林內國中舞蹈社學生均非專科出身，但她們以刻苦耐勞的性格，完成指導老師的「魔鬼訓練」，氣勢如虹順利抱回全國獎。記者陳苡葳／攝影

國樂 偏鄉 才藝

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