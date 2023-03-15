國際教育參訪交流 三芝國中、泰國學伴相見歡

來自泰國羅勇府光明學校，在天元文教基金會的促成下，蒞臨三芝國中進行國際教育參訪交流學習活動，活動將會為期三週，泰國的學生將要在台灣學習繁體中文，而第一天來到三芝國中，全校師生準備了熱情的迎賓活動，氣勢磅礴的鼓隊表演，要讓來自泰國的師生留下深刻印象。

天元文教基金會北區主任陳淑貞說，過去曾經到泰國羅勇府光明學校參訪，他們是華得福學校，學生從小培養自主、獨立的能力，這次來到台灣的交流學習，特別選定三芝國中，希望雙方的學生都能把握難得機會，彼此交流、文化學習，留下難忘回憶。

在三週的交流活動，三芝國中也安排了一對一的學伴給來自泰國羅勇府光明學校的學生，除了學習繁體中文，三芝國中安排平常一到七節的課程外，也要將學校特色社團活動，像是布袋戲社團、合唱團、大鼓隊與橄欖球對等等，帶給泰國羅勇府光明學校的學生不一樣的學習體驗，也讓雙方學生都有更多元的學習與文化交流。

三芝國中校長黃中良說，除了三芝國中相當有名的鼓隊迎賓，為相見歡開場，還有古箏與布袋戲的演出，也感謝泰國羅勇府光明學校的學生帶來二胡表演與演唱動人的歌謠，並且雙方還交換了最具地方特色的伴手禮，希望牽起雙方的友誼，並且也期許在未來的三週裡，能夠有最難得又充實的交流學習。