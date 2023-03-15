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國際教育參訪交流 三芝國中、泰國學伴相見歡

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
來自泰國羅勇府光明學校蒞臨三芝國中進行國際教育參訪交流學習活動，彼此交流、文化學習，留下難忘回憶。 圖／紅樹林有線電視提供
來自泰國羅勇府光明學校蒞臨三芝國中進行國際教育參訪交流學習活動，彼此交流、文化學習，留下難忘回憶。 圖／紅樹林有線電視提供

來自泰國羅勇府光明學校，在天元文教基金會的促成下，蒞臨三芝國中進行國際教育參訪交流學習活動，活動將會為期三週，泰國的學生將要在台灣學習繁體中文，而第一天來到三芝國中，全校師生準備了熱情的迎賓活動，氣勢磅礴的鼓隊表演，要讓來自泰國的師生留下深刻印象。

天元文教基金會北區主任陳淑貞說，過去曾經到泰國羅勇府光明學校參訪，他們是華得福學校，學生從小培養自主、獨立的能力，這次來到台灣的交流學習，特別選定三芝國中，希望雙方的學生都能把握難得機會，彼此交流、文化學習，留下難忘回憶。

在三週的交流活動，三芝國中也安排了一對一的學伴給來自泰國羅勇府光明學校的學生，除了學習繁體中文，三芝國中安排平常一到七節的課程外，也要將學校特色社團活動，像是布袋戲社團、合唱團、大鼓隊與橄欖球對等等，帶給泰國羅勇府光明學校的學生不一樣的學習體驗，也讓雙方學生都有更多元的學習與文化交流。

三芝國中校長黃中良說，除了三芝國中相當有名的鼓隊迎賓，為相見歡開場，還有古箏與布袋戲的演出，也感謝泰國羅勇府光明學校的學生帶來二胡表演與演唱動人的歌謠，並且雙方還交換了最具地方特色的伴手禮，希望牽起雙方的友誼，並且也期許在未來的三週裡，能夠有最難得又充實的交流學習。

泰國 布袋戲

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