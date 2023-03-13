特色班夯！中山工商增英語有聲書製作、動畫聲優養成班

112學年度「全國高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」今起至3月17日報名，中山工商今年新增的世界童話英語有聲書製作班、日本動畫聲優養成班，學校昨舉辦特色招生專業群科甄選入學說明會及術科體驗營，邀家長和學生了解特色專業群科的「特色」，讓學生體驗術科考試重點所在，預計4月22日辦理術科考試，各縣市國中生均可跨區就讀。

中山工商校長林昭億指出，特色招生科班別有：資訊科AI暨物聯網產業技術班、汽車科智慧電動車班、機電科智慧製造班、電子科綠能光電產業技術班、資料處理科多媒體暨電競產業班、餐飲管理科無國界料理班、觀光事業科運動健康管理班、幼兒保育科國際幼教師資班、美容科新秘暨影劇造型班。今年新增應用英語科世界童話英語有聲書製作班和應用日語科日本動畫聲優養成班，11班共招295名學生。

林昭億說，特色課程著重「學用合一」，課程編排對應目前最夯的行業，不考學科也不採計國中教育會考成績，只依術科測驗成績錄取，讓真正有潛能的學子，達到「術業有專攻」的目標。

「學語文的目的是為了溝通，而不是為了考試。」國際教育處主任李昱平強調，今年新增的世界童話英語有聲書製作班、日本動畫聲優養成班，都是現今能創造出巨大耳朵經濟的產業，跳脫傳統學習框架，將英、日語的學習表現應用在自媒體的經營上，創造自我價值。