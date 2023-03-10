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朝陽科大春日限定美景！浪漫黃花風鈴木成打卡熱區

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
朝陽科技大學近日披上春裝，校園內的黃花風鈴木盛開，浪漫度破表。圖／朝陽科技大學提供
朝陽科技大學近日披上春裝，校園內的黃花風鈴木盛開，浪漫度破表。圖／朝陽科技大學提供

現正值黃花風鈴木開花期，有「夢幻校園」美譽的朝陽科技大學，近日悄悄披上春裝，校園內黃花風鈴木盛開，金黃色花海一片，搭配行政大樓歐式鐘樓建築等，浪漫度破表，吸引民眾慕名拍照、打卡。

朝陽科大助理副校長兼總務長張華南說，在春意盎然的3月，漫步在黃花風鈴木綻放的朝陽科大校園，陣陣隨風飄落的金黃花瓣雨，讓人感覺幸福又浪漫。由於黃花風鈴木花期僅3至4周，現在花況正是最耀眼的時候，喜歡賞花的民眾，不妨來趟位於台中霧峰的朝陽科大，感受暖春的精彩魅力。

張華南說明，該校推動永續校園不遺餘力，在校長鄭道明的帶領下，連6年榮獲世界綠能大學評比全球百大，並勇奪TCSA永續典範大學獎，為全台私立科大唯一獲獎。

校方統計，園內遍植黃花風鈴木、豔紫荊、櫻花、炮仗花、層榕、樹蘭、緬梔、金露花、矮仙丹、中東海棗、美人蕉等近200種各類植栽，含第三校地估計總數超過10萬株，一年四季都是賞花的人氣景點。

張華南指出，學校的花海搭配單塔尖頂造型之歐式鐘樓建築行政大樓及階梯式魚道、中央步道、紅磚廣場、馬賽克拼貼藝術牆等著名地標，不僅是電視偶像劇「哇！陳怡君」電視劇的拍攝場景，也是婚紗公司的熱門取景地。

朝陽科技大學近日披上春裝，校園內的黃花風鈴木盛開，浪漫度破表。圖／朝陽科技大學提供
朝陽科技大學近日披上春裝，校園內的黃花風鈴木盛開，浪漫度破表。圖／朝陽科技大學提供
朝陽科技大學近日披上春裝，校園內的黃花風鈴木盛開，浪漫度破表。圖／朝陽科技大學提供
朝陽科技大學近日披上春裝，校園內的黃花風鈴木盛開，浪漫度破表。圖／朝陽科技大學提供

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