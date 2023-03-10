朝陽科大春日限定美景！浪漫黃花風鈴木成打卡熱區

現正值黃花風鈴木開花期，有「夢幻校園」美譽的朝陽科技大學，近日悄悄披上春裝，校園內黃花風鈴木盛開，金黃色花海一片，搭配行政大樓歐式鐘樓建築等，浪漫度破表，吸引民眾慕名拍照、打卡。

朝陽科大助理副校長兼總務長張華南說，在春意盎然的3月，漫步在黃花風鈴木綻放的朝陽科大校園，陣陣隨風飄落的金黃花瓣雨，讓人感覺幸福又浪漫。由於黃花風鈴木花期僅3至4周，現在花況正是最耀眼的時候，喜歡賞花的民眾，不妨來趟位於台中霧峰的朝陽科大，感受暖春的精彩魅力。

張華南說明，該校推動永續校園不遺餘力，在校長鄭道明的帶領下，連6年榮獲世界綠能大學評比全球百大，並勇奪TCSA永續典範大學獎，為全台私立科大唯一獲獎。

校方統計，園內遍植黃花風鈴木、豔紫荊、櫻花、炮仗花、層榕、樹蘭、緬梔、金露花、矮仙丹、中東海棗、美人蕉等近200種各類植栽，含第三校地估計總數超過10萬株，一年四季都是賞花的人氣景點。