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基隆仁愛國小「武笈‧鋭俠行」 奪全國古典舞特優第1名

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市仁愛國小以「武笈‧鋭俠行」，獲得國小A團體丙組古典舞全國特優第一名。圖／基市府提供
基隆市仁愛國小以「武笈‧鋭俠行」，獲得國小A團體丙組古典舞全國特優第一名。圖／基市府提供

基隆市政府教育處今天公布基隆市學生，參加今年「全國學生舞蹈比賽全區決賽」傳出佳績。仁愛國小榮獲團體A組古典舞特優第1名、個人組古典舞優等；建德國中也獲得團體A組民俗舞優等，個人組古典舞、現代舞優等及民俗舞甲等，為基隆爭光。

教育處長劉美蘭表示，每齣舞碼都是選手的汗水交織著淚水而成，短短的數分鐘的演出，盡情展現才華，發揮練習成果。

3月初是藝才班招生季，教育處將在3月11日將舉辦舞蹈藝才說明會。國中組在建德國中，國小組在仁愛國小舉行，報考不受學區限制，劉美蘭鼓勵對舞蹈有興趣的學生勇敢逐夢。

教育處表示，基隆市深耕美感教育，推動藝術的向下扎根，提供學子專業成長與展現自我的舞台。開設藝術才能舞蹈班的仁愛國小及建德國中，歷年參賽戰績斐然。

仁愛國小參加今年全國學生舞蹈比賽全區決賽，「武笈‧鋭俠行」用武舞表現型式，以優美舞姿、精湛技巧和深厚藝術底蘊，贏得評審委員好評，榮獲全國特優第1名。建德國中「展翅翱翔舞天際」舞碼，以基隆市鳥黑鳶為主題，刻畫出邊疆壯闊風情和豪邁的民族性受肯定。

仁愛國小舞蹈班學生熊沛柔以「文武雙全小書僮」參賽，獲頒個人古典舞優等。建德國中學生許芯舞、高琳茵，分別以「京翎舞韻戲花槍」、「Farewell」，分獲個人古典舞優等、現代舞優等。李聖宜以「芬芳」獲民俗舞甲等。

參賽學生經過每日「打磨、拋光」，由市賽開始競技，才得以站上全國賽事舞台。他們說，過程雖然艱辛，但因為愛跳舞，還是開心大過痛苦，尤其在得知獲獎的當下，更覺得一切都值得了。

基隆市建德國中學生高琳茵參加全國學生舞蹈比賽，以「Farewell」獲國中個人組現代舞優等。圖／基市府提供
基隆市建德國中學生高琳茵參加全國學生舞蹈比賽，以「Farewell」獲國中個人組現代舞優等。圖／基市府提供
基隆市建德國中學生許芯舞參加全國學生舞蹈比賽，以「京翎舞韻戲花槍」獲國中個人組古典舞優等。圖／基市府提供
基隆市建德國中學生許芯舞參加全國學生舞蹈比賽，以「京翎舞韻戲花槍」獲國中個人組古典舞優等。圖／基市府提供
基隆市建德國中參加全國學生舞蹈比賽，以「展翅翱翔舞天際」獲國中A團體乙組民俗舞優等。圖／基市府提供
基隆市建德國中參加全國學生舞蹈比賽，以「展翅翱翔舞天際」獲國中A團體乙組民俗舞優等。圖／基市府提供
基隆市仁愛國小舞蹈班學生參加全國學生舞蹈比賽前暖身。圖／基市府提供
基隆市仁愛國小舞蹈班學生參加全國學生舞蹈比賽前暖身。圖／基市府提供
基隆市仁愛國小學生熊沛柔以「文武雙全小書僮」，獲得全國學生舞蹈比賽國小組個人組古典舞優等。圖／基市府提供
基隆市仁愛國小學生熊沛柔以「文武雙全小書僮」，獲得全國學生舞蹈比賽國小組個人組古典舞優等。圖／基市府提供

基隆 德國 現代舞

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