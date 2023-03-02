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元智大學出版雙溪行旅 帶領追尋中壢文化史
桃園中壢元智大學通識教學部出版《雙溪行旅追尋中壢》內容以在地多元文化課群每學期舉辦的聯合校外教學「雙溪行旅：中壢老城區」為藍本，將中壢在地文化和過往歷史譜成6條各具旨趣的導覽路線，並對中壢歷史的另類詮釋、三次中壢事件的詳述、以文吟社的文學樣態、老街溪掀蓋整治的歷程描繪等，讓大家認識中壢。
通識教學部主任梁家祺表示，2017年元智大學通識教學部創立「桃園文化廊道工作隊」，圖騰與名稱採用白鷺鷥Egret意象，表述工作隊的使命為「桃園在地的探索、導覽、田調與教育」。
梁家祺說，工作隊為教育部啟動的大學社會責任實踐計畫掀起序幕，透過計畫舉辦在地文化課程，培訓青年導覽員，發掘桃園故事；訓練學生在實踐場域投入田野調查，建立在地知識資料庫；設置文化交流據點，將人才與資源引進實踐場域，創造城鄉、產學、文創新價值，希望年輕人對在地有更多關懷與行動，做到「傳播文化、深耕在地」。
《雙溪行旅追尋中壢》以在地多元文化課群每學期舉辦的聯合校外教學「雙溪行旅：中壢老城區」為藍本，將中壢在地文化和過往歷史譜成6條各具旨趣的導覽路線，未來課群學生可帶著這本具歷史想像的參考書，實地走訪老街溪和新街溪沿岸，發掘中壢城市發展脈絡，探訪保存至今的各類文化資產。
梁家祺分享，除導覽路線的景點整理，書中對中壢歷史的另類詮釋、3次中壢事件的詳述、以文吟社的文學樣態、老街溪掀蓋整治的歷程描繪等，生動連結古今，提供深具參考價值的史料，期許未來能匯集更豐沛的資源，呈現桃園文化廊道上多樣族群的文化風貌。
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