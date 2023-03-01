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南應大搶先各大學 推虛擬代言人「愛爾納」引話題

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南應大率各大學之先， 推虛擬代言人「愛爾納」引話題。圖 ／學校提供
南應大率各大學之先， 推虛擬代言人「愛爾納」引話題。圖 ／學校提供

台南應用大學推出虛擬代言人，日前辦理徵選邀請學子創作，由該校漫畫系學生陳羽捷獲得第一名，也成為學校特約設計師。校方說，這也是全國第一個校園虛擬數位形象大使，而學校上月中旬推出專屬LINE系列貼圖，已超過8萬人次下載，熱潮超乎預期。

南應大日前透過公開徵選創造出全國第一個校園虛擬數位形象大使，也推出專屬LINE系列貼圖，日前有27人參賽，16人入選，漫畫系大三學生陳羽捷創作「愛爾納」，獲選為第一名，除獲得2萬元獎金，還成為學校特約設計師，對於未來進入職場大大加分。

校方今舉辦TUT虛擬數位形象大使專屬設計師簽約暨LINE帳號及貼圖上架記者會，由校長楊正宏主持。校方會中頒發「學生證」給予愛爾納，強調已成為該校一分子。

陳羽婕說，她期待貼圖角色「愛爾納」可成為南應大師生們生活一部分，讓彼此關係更為緊密。而愛爾納以學校代表色彩─紫色為主，髮飾圖紋則是校徽，整體形象想要突顯來南應大就讀，在培養專業技能，也保有珍貴個人特質，步入社會後成為無可取代頂尖人才。

漫畫系主任陳定凱會中也展示「虛擬數位形象大使」-愛爾納3D動態影片，表示校方建構動態捕捉系統，可為虛擬角色注入更為生動肢體動態，未來也會結合該校影音專業，成為南應大專屬Vtuber（虛擬）。後續也將擴大舉辦「愛爾納的邀約」Cosplay大賽，邀請各界同好一起展現動漫角色的活力與熱情。

此次共推出16張貼圖，內容有「我在上課。」、「恭喜恭喜」、「超讚！」等日常用語，或是佳節賀詞，搭配逗趣臉部表情、活靈活現肢體動作。

南應大說，貼圖上月14日上線後已有超過8萬人次下載，將會於5月再推出第二波貼圖，歡迎各界下載使用。

首波貼圖下載網址：https://line.me/S/sticker/28057

南應大率各大學之先， 推虛擬代言人「愛爾納」，由該校動漫系學生陳羽捷（右）創作，今由校長楊正宏正式簽約。圖 ／學校提供
南應大率各大學之先， 推虛擬代言人「愛爾納」，由該校動漫系學生陳羽捷（右）創作，今由校長楊正宏正式簽約。圖 ／學校提供
台南應用大學推出虛擬代言人，日前辦理徵選邀請學子創作，校長楊正宏頒獎表揚獲選學生。圖 ／學校提供
台南應用大學推出虛擬代言人，日前辦理徵選邀請學子創作，校長楊正宏頒獎表揚獲選學生。圖 ／學校提供

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