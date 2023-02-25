國際陶藝師曾祥軒 新北傳承技藝故事

新北技職名人國際陶藝師曾祥軒，近日返回母校鶯歌高級工商職業學校，傳承美學技藝、分享人生故事。期勉學弟妹適性發展，選所愛，好好讀，終能在人生舞台上發光發熱。

教育局於去年底推出技職名人賞，將各界賢達的勵志故事拍成系列影片，並邀請技職名人回母校傳承。首波10位名人將陸續推出，他們獨特的人生故事，讓學子從中體會到找到興趣及堅持不懈，人人都能成為下一個技職名人。

國際陶藝師曾祥軒畢業於陶工科，陶藝彩繪作品曾入選多項國際陶藝競賽，更於總統府藝廊受邀展出。年少時為追尋目標的他，曾休學重考，之後在鶯歌工商深受師傅教導，加上學校活潑開放的學風，鼓勵學生自由創作設計，再憑著自身堅持努力，終成為國際級陶藝師。

此行回母校擔任陶藝師徒制的師傅，期勉學弟妹適性發展，選所愛，好好讀，終能在人生舞台上發光發熱。他同時表示，鶯歌工商的師徒制學習，為學生埋下了一顆傳承的種子。自己很幸運，因為生長與學習的環境關係，能夠在藝術的領域發展。目前傳統陶瓷的技術領域已經有蠻大的斷層，越來越多技術失傳，因此希望自己盡所能，回歸校園成為學校的二代師傅，延續傳統技術，散播技藝的種子。