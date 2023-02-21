扛家計還踢出跆拳道冠軍 桃園女孩角逐總統教育獎

14歲中壢國中學生森品頤，今年獲校方推薦參加總統教育獎選拔，日前通過桃園初選，即將進入全國決選。出身清寒家庭的她是跆拳道好手，即使面臨課業、經濟壓力，甚至意外受傷無法參加比賽，但她依然訓練不輟，最近在全國中等學校跆拳道錦標賽奪得金牌，展現堅定意志。

森品頤來自觀音區，成長在中低收入戶的阿美族家庭，經濟來源是媽媽經營的檳榔攤，下課後，幫忙包檳榔、銷售菸酒飲料、張羅三餐、分擔家務都是她的日常。

國小低年級，森品頤參加學校跆拳道社團，並在3年級獲得人生首個冠軍，燃起她對跆拳道的熱情。媽媽雖然身兼龐大經濟壓力，卻義無反顧支持，並選擇讓孩子跨學區到中壢國中就讀。

每天早上6點，森品頤就要趕搭第1班公車到學校練習，放學後還要繼續到道館訓練，回到家已是晚上9點。每日重複緊湊的學習、訓練，假日又得幫忙顧店，看到同學們下課後能夠逛街娛樂，森品頤一度萌生逃避的想法，不時請假，上學、訓練也不正常。

好不容易在師長鼓勵下，森品頤參加全中運選拔賽，重新找到生活目標，打擊卻接踵而來。先是原定去年4月舉辦的全國中等學校運動會延期，又因家裡發生的衝突，意外被破碎的酒瓶割傷右腳，讓她錯過全國原住民運動會，更影響7月全中運的培訓。

經過1個月休養，森品頤最終只在去年全中運獲得第7名，同年12月參加全中運桃園市代表隊選拔，也在冠亞軍戰意外落敗。但她仍打起精神告訴自己，「今晚就大哭一場吧，明天我還是會繼續努力」。