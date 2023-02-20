高市技藝競賽高英工商培訓多生獲獎 4職群5組別獲第一
111學年度高雄市國中技藝競賽陸續公布成績，高英工商培訓80名國中選手，共37名獲獎，其中4職群、5組別榮獲第一佳績，動力機械群機車基本認識組更囊括1至5名。寒假期間高英工商全體教師總動員，安排集訓做最專業的訓練指導，協助選手在最短時間吸收最大知能發揮超強實力。
高英工商表示，今年度共有8職群、16組獲獎，動力機械職群機車基本認識組獲1至5名，汽車基本認識組獲第1、3、5、6名及佳作；電機電子職群基本電子應用組獲第1、2、3、5名，基本室內配線組獲第3、4、6名；食品職群中式麵食加工組獲第1、3、5、6名，烘焙組獲第2名；餐旅職群廚藝製作組獲第4、5名及佳作；商業管理職群中文文書處理獲第1、5名等，共有37名選手獲獎。
大社國中學生陳淳蓁在高英工商技藝班食品職群課程中，表現亮眼獲選為技藝競賽選手，最後得到中式麵食加工組第一名。她說，從小就對廚藝抱持極大興趣，感謝所有的餐管科老師們，在冰花鍋貼的冰花如同美麗的雪花冰晶那般呈現，真的很有成就感。
高英工商教師王麗美表示，淳蓁上課很積極，回家後也會認真練習麵食食品製作，態度上則對每次的課堂考驗都十分重視，因此學校有活動無法前來上課考試，她也特地將考題帶到大社國中讓淳蓁能進行測驗，這次能獲得第一名，展現了態度及努力。
校長陳德松表示，獲獎榮耀是競賽選手們和指導老師們共同的努力，所謂台上一分鐘，台下十年功。獲獎固然使人雀躍，但更重要的是，透過技藝課程，學生們找到屬於自己的職涯方向，這是學校一直以來奮力的目標。
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