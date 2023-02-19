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他們徒步環島台灣海岸線 野柳國小師生陪走「最美維納斯」

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
他們徒步環島台灣海岸線，野柳國小師生陪走維納斯海岸。圖／野柳國小提供
他們徒步環島台灣海岸線，野柳國小師生陪走維納斯海岸。圖／野柳國小提供

台灣海洋環境教育推廣協會號召愛海人士，2月2日從彰化芳苑出發，徒步環島台灣海岸線活動，用行動關心海洋環境。當隊伍抵達北海岸時，野柳國小以舞獅，全校師生陪伴他們走在家鄉最美的海岸線「維納斯海岸」，一起守護家鄉的海洋生態環境。

環島隊伍昨天徒步到達北海岸，受到野柳國小舞獅鑼鼓喧天歡迎。校長張錦霞表示，感謝台灣海洋環境教育推廣協會理事長黃宗舜和秘書長郭兆煒，讓師生參與短暫的走在家鄉海之濱活動，對海洋教育永續的推動是一個很好的學習機會。

張錦霞表示，這樣有意義的環島，讓大家看見有一群人以行動努力的為台灣海岸線環境的改變做見證，一步一腳印紀錄台灣生活和海洋環境變化的關係。只有親自參與才能有感這片大海和土地的生命力，透過觀察發現了解自己本身對環境的責任，也才能守護和珍愛自己的家鄉。

六年級學生李品寬說，住在野柳但很少仔細看自己的家鄉，這次和叔叔阿姨們一起走，發現野柳的海岸線很美，也謝謝他們讓我們知道要珍惜家鄉的海洋環境。他們關懷台灣土地的行動讓我很感動，我也會向他們一樣愛台灣的海洋。

四年級學生賴劼怩表示，沿路我幫忙撿了一些菸蒂和飲料罐，希望遊客來野柳玩不要亂丟垃圾，讓維納斯海岸的美麗海景能讓大家留下最美好的印象。

野柳國小師生準備了神明淨港的平安米和愛心雞蛋糕與大家分享，祝福旅程一路平安順利，希望用愛關懷台灣，用行動守護環境的永續發展。

他們徒步環島台灣海岸線，野柳國小師生陪走維納斯海岸。圖／野柳國小提供
他們徒步環島台灣海岸線，野柳國小師生陪走維納斯海岸。圖／野柳國小提供
他們徒步環島台灣海岸線，野柳國小師生陪走維納斯海岸。圖／野柳國小提供
他們徒步環島台灣海岸線，野柳國小師生陪走維納斯海岸。圖／野柳國小提供
他們徒步環島台灣海岸線，野柳國小師生陪走維納斯海岸。圖／野柳國小提供
他們徒步環島台灣海岸線，野柳國小師生陪走維納斯海岸。圖／野柳國小提供
他們徒步環島台灣海岸線，野柳國小師生陪走維納斯海岸。圖／野柳國小提供
他們徒步環島台灣海岸線，野柳國小師生陪走維納斯海岸。圖／野柳國小提供

野柳國小 徒步環島

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