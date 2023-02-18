竹縣中小學聯合運動大會今登場 為4月全中運暖身

新竹縣112年中小學聯合運動大會今天起至20日一連3天登場，縣長楊文科一早先至竹北天后宮祈福、點燃聖火，隨後到新竹縣體育場參與開幕儀式，正式宣布全縣中小學聯合運動大會開跑，也為今年4月22日在新竹縣舉辦的全國中等學校運動會暖身。

楊文科一早在感謝竹北市天后宮主委林啟賢、縣議員鄭美琴陪同下前往竹北市天后宮祈福，接著由竹北市博愛國中傳遞聖火至體育場。楊文科表示，中小學聯合運動大會是新竹縣每年舉辦的體育盛事，今年共1678名選手齊聚一堂，展現竹縣的運動實力。

新竹縣112年中小學聯合運動大會安排去年全中運拿下雙金的湖口高中田徑選手徐立紘，與東泰高中田徑選手鄒淑珺負責傳遞聖火，並由成功國中田徑選手劉品辰代全體運動員宣誓，表示將遵守比賽紀律，並象徵中小學聯合運動大會正式展開。

今天開幕式中，也特地安排今年在全國賽事中表現亮眼的新豐國小排球隊、六家國小女排隊進行表演賽，其中六家國小女排隊在中華盃連續5年拿下冠軍，展現平日紮實的練習成果，現場掌聲不斷。楊文科也盛讚開幕表演精采，看見竹縣運動水準正提升。

縣府教育局長楊郡慈說，新竹縣112年中小學聯合運動大會共有1678名選手，參加26項比賽，其中田賽有跳高、跳遠、標槍等8項，徑賽則有跑步、接力、競走等18項，相信選手會在場上展現平時練習的最佳成績。

楊郡慈也說，新竹縣睽違47年再度舉辦全中運，屆時將有來自全國超過2萬名選手齊聚在新竹縣，去年新竹縣在全中運勇奪會16金、14銀、29銅，打破過去紀錄，期望今年在新竹縣的比賽，選手們能有所表現。