快訊

本土+1萬4795人！境外299例 55死中1例為境外移入

子弟兵陳宗彥爆召妓案 賴清德首回：誠實是最好上策 須勇敢面對

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣中小學聯合運動大會今登場 為4月全中運暖身

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹縣112年中小學聯合運動大會今天起至20日一連3天登場，縣長楊文科勉勵選手展現苦練成果拿下好成績。圖／竹縣府提供
新竹縣112年中小學聯合運動大會今天起至20日一連3天登場，縣長楊文科勉勵選手展現苦練成果拿下好成績。圖／竹縣府提供

新竹縣112年中小學聯合運動大會今天起至20日一連3天登場，縣長楊文科一早先至竹北天后宮祈福、點燃聖火，隨後到新竹縣體育場參與開幕儀式，正式宣布全縣中小學聯合運動大會開跑，也為今年4月22日在新竹縣舉辦的全國中等學校運動會暖身。

楊文科一早在感謝竹北市天后宮主委林啟賢、縣議員鄭美琴陪同下前往竹北市天后宮祈福，接著由竹北市博愛國中傳遞聖火至體育場。楊文科表示，中小學聯合運動大會是新竹縣每年舉辦的體育盛事，今年共1678名選手齊聚一堂，展現竹縣的運動實力。

新竹縣112年中小學聯合運動大會安排去年全中運拿下雙金的湖口高中田徑選手徐立紘，與東泰高中田徑選手鄒淑珺負責傳遞聖火，並由成功國中田徑選手劉品辰代全體運動員宣誓，表示將遵守比賽紀律，並象徵中小學聯合運動大會正式展開。

今天開幕式中，也特地安排今年在全國賽事中表現亮眼的新豐國小排球隊、六家國小女排隊進行表演賽，其中六家國小女排隊在中華盃連續5年拿下冠軍，展現平日紮實的練習成果，現場掌聲不斷。楊文科也盛讚開幕表演精采，看見竹縣運動水準正提升。

縣府教育局長楊郡慈說，新竹縣112年中小學聯合運動大會共有1678名選手，參加26項比賽，其中田賽有跳高、跳遠、標槍等8項，徑賽則有跑步、接力、競走等18項，相信選手會在場上展現平時練習的最佳成績。

楊郡慈也說，新竹縣睽違47年再度舉辦全中運，屆時將有來自全國超過2萬名選手齊聚在新竹縣，去年新竹縣在全中運勇奪會16金、14銀、29銅，打破過去紀錄，期望今年在新竹縣的比賽，選手們能有所表現。

楊文科表示，今年4月22日是全中運（全國中等學校運動會）開始的日子，新竹縣全力以赴，他相信用以賽代訓的方式訓練選手，未來可以創造佳績。

新竹縣112年中小學聯合運動大會安排去年全中運拿下雙金的湖口高中田徑選手徐立紘，與東泰高中田徑選手鄒淑珺負責傳遞聖火。圖／竹縣府提供
新竹縣112年中小學聯合運動大會安排去年全中運拿下雙金的湖口高中田徑選手徐立紘，與東泰高中田徑選手鄒淑珺負責傳遞聖火。圖／竹縣府提供
新竹縣112年中小學聯合運動大會今天起至20日一連3天登場，開幕儀式安排排球隊表演賽。圖／竹縣府提供
新竹縣112年中小學聯合運動大會今天起至20日一連3天登場，開幕儀式安排排球隊表演賽。圖／竹縣府提供
新竹縣112年中小學聯合運動大會今天起至20日一連3天登場，縣長楊文科一早先至竹北天后宮祈福、點燃聖火。圖／竹縣府提供
新竹縣112年中小學聯合運動大會今天起至20日一連3天登場，縣長楊文科一早先至竹北天后宮祈福、點燃聖火。圖／竹縣府提供

新竹 運動 小學 楊文科

延伸閱讀

楊文科參與中台灣區域治理 盼聯手爭代理教師薪資補貼

楊文科讚盧「是不錯的人選」暗示角逐2024？ 盧秀燕這樣回應

中台灣區域治理平台成立 楊文科致詞談盧秀燕藏弦外之音

新竹交通壅塞嚴重 楊文科：下半年竹縣竹科間大幅改善

相關新聞

獨／松山高中稱舉牌是自願 受罰學生出示陳述單打臉校方

北市松山高中有學生訂餐未依規定寫外食單，遭校方要求在校門手持「不寫外食單 愛校做到翻」、「不寫外食單 別來讀松山」等標語...

小一孩訂正生字「沒辦法下課去玩」她貼作業字跡批師矯枉過正

小學生時常會有生字練習的作業，不過一名網友表示小孩的作業被老師糾正，反覆寫了N遍，認為老師矯枉過正「要求是否太高了？」，引發網友熱議...

偏鄉小四女童捐髮助癌友 發想源於救護車司機爸爸

頭髮留長一段時間後，通常要剪去、當成垃圾，屏東縣恆春鎮山海國小四年級女學生盧慧娟，繼4年前響應中華民國癌症腫瘤患者扶助協...

竹縣中小學聯合運動大會今登場 為4月全中運暖身

新竹縣112年中小學聯合運動大會今天起至20日一連3天登場，縣長楊文科一早先至竹北天后宮祈福、點燃聖火，隨後到新竹縣體育...

高雄某幼兒園疑不當管教 家長控教保員傷害

高雄市前鎮區某幼兒園遭家長指控管教不當，找去幼兒園，調出教室錄影影像畫面，指幼保員強拉女童進廁所，不久離開廁所，女童臉頰...

把關孩童飲食健康 呂家愷啟動自立午餐會議

近年新北市府開始推廣自立午餐，不再透過傳統中央廚房配膳、送餐模式，透過專業營養師與校廚團隊進駐，還能善加利用在地食材，也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦