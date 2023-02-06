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跨校合作「疫」不容遲 讓衛生政策更貼近學生的需求

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市建興國中學生許聿亨、延平國中學生張辰潞、蔡億柔參加全市獨立研究主題競賽，以「『疫』不容遲台南市國中生接種新冠疫苗探討」獲得首獎。圖／延平國中提供
台南市建興國中學生許聿亨、延平國中學生張辰潞、蔡億柔參加全市獨立研究主題競賽，以「『疫』不容遲台南市國中生接種新冠疫苗探討」獲得首獎。圖／延平國中提供

台南市延平國中學生蔡億柔、張辰潞與建興國中學生許聿亨，參加全市獨立研究主題競賽，以「『疫』不容遲台南市國中生接種新冠疫苗探討」獲得首獎，校長杜俊興表示，這次研究是難得的跨校、跨性別合作，也希望能提供衛生局參考，讓衛生政策更貼近學生的需求。

杜俊興說，這幾新冠疫情影響學生的學習和老師的教學，因此學生選擇研究新冠疫苗，研究不同年級接種疫苗的考量，以及不同性別和健康狀況學生選擇接種疫苗的考量，另家長的學經歷以及性別是否也會影響也在探討範圍內。

在搜索文獻探討的時候，看到國外有「5C理論」，也成為研究理論基礎。5C理論主要探究著民眾的心理因素，從信心、自滿、約束限制、權衡計算和集體責任這五項心理因素去探討；國外的研究發現確實越符合5C理論考量的民眾越會去施打疫苗。因為國內都還沒有相關的研究，師生都覺得應在國內做研究看看，一定很有研究的價值。

結果發現台南市的情形與國外的5C研究結果一致，年級越高的學生考慮越多，女生請疫苗假和就醫比例高於男生，有慢性病的學生會希望有更多疫苗品牌的選擇或不選，因為擔心副作用。家長部分則是媽媽最擔心接種疫苗的後果，年紀在41歲到50歲的家長對疫苗的信任度較低，教育程度越高的家長對孩子接種疫苗越猶豫，希望這份報告可以幫助更多人。

指導老師吳秀莉說，為了讓研究更完整，每個步驟都要求嚴謹，例如分層隨機抽樣、問卷編製、題目相關分析等。但是國中生並沒有學過研究法，每個步驟都充滿挑戰；而學生受限於背景知識，需要指導老師不斷提供大量文獻資料，然後再提問與協助學生歸納，也看到學生的進步與成果。

學生蔡億柔說，「疫苗猶豫」是這次研究的最大原因，正是因為有疫苗猶豫才使用5C理論，從中發現學生在接種追加劑前會優先考慮「約束限制」，「如果接種疫苗很方便的話，我想我的接種意願也會上升，就如同我們的研究建議，若未來政府可以廣設接種站，相信大家的接種意願都會有所提升。」學生張辰潞說，參加這次的活動，讓自己透過實際研究去驗證生活經驗，希望此研究可以為社會帶來幫助。

學生許聿亨也分享，這次的研究學到了很多平常沒做過的事，包括學習如何請不認識的人去他們的學校發問卷，excel的使用、簡報技巧等，對未來的生活也都會有助益。

台南市建興國中學生許聿亨(左起)、延平國中學生張辰潞、蔡億柔(延平)參加全市獨立研究主題競賽，以「『疫』不容遲台南市國中生接種新冠疫苗探討」獲得首獎。圖／延平國中提供
台南市建興國中學生許聿亨(左起)、延平國中學生張辰潞、蔡億柔(延平)參加全市獨立研究主題競賽，以「『疫』不容遲台南市國中生接種新冠疫苗探討」獲得首獎。圖／延平國中提供

台南 新冠疫苗 衛生局

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