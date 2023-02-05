調校返鄉卻被揭不當管教舊事 他勇接受教評會公審、終和十年前的事件好好告別

教學過程中，教師要是覺得疲倦、遇到問題，不必全扛在肩上自己解決，適時對外求助，或暫時從管教情境離開，改變處理方法，結果就可能不一樣。呂老師是一位認真負責又受到學生喜愛的老師。我們共事期間，他擔任過行政組長及科任教師，是那種「交給他就放心」的老師。幾年後，因為父親逐漸年邁，他想返鄉服務就近陪伴老父，於是申請調校。

他調校返鄉卻涉及一樁舊聞

過程很順利，以他的積分順利選到距離老家頗近的學校。依照現行制度，該校將召開教評會審查，資格符合就可以完成調校程序。沒多久，呂老師就接到該校人事室來電，提及十年前的一件往事：當時事件的主角就是呂老師，因為涉及不當管教，上了媒體，加上民意代表介入處理，整起事件在新聞版面盤旋了好幾天。

「我們學校的教評會可能會討論這件事。」該校人事室人員的語氣，透露著他們對呂老師的戒心。 我得知此事後一臉問號，這已經是十年前的事了，當時呂老師也為此事付出慘痛代價，最重要的是，十年來呂老師兢兢業業，不僅備課認真，教學有一套，對待學生的方式也更加圓融幽默。總之，任何人都無法想像呂老師會和「不適任」三個字連在一起。

不懼教評會「公審」 他勇敢出席

當然，這也不能怪那所學校，畢竟他們的訊息只從新聞搜尋得來，既過時又片面，絕對不是全貌。 我撥了電話給該校校長，先表達絕對尊重教評會的決議，但希望讓學校知道這麼多年來呂老師真實的一面再做評估，比較客觀公正。電話那頭的校長似乎有些焦慮，欲言又止，他一再強調：「我們學校很容易被告，我每天都在作戰……」 我解讀校長的意思是：「學校狀況很多，想勸呂老師不要給自己找麻煩。」

（本文出自《每個孩子都是全部，不是之一》） 我向呂老師分析此事，通過的機率大概五五波吧，要在短時間讓陌生對象化解疑慮不是件簡單的事。 呂老師說：「我以為事情都過去十年了，原來當時的陰影仍然跟著我。」故作淡定的他掩不住沮喪的神情。如果不出席教評會，直接放棄這個遷調的機會，那麼等於心虛；但若選擇出席，則可能在該校教評會被「公審」，且陳年傷口也可能被挖出來。呂老師最後決定出席，他認為自己這十年來教學這麼努力，應該要勇敢舉證，說服該校的教評會。

我和幾位同事一則鼓勵，二則表達學校的心意：「退一萬步來說，假如真的沒通過，還是回來我們身邊，大家張開雙手歡迎你。」我說。教評會結束後，沒有馬上公布會議結果。「最高十分，你給自己現場表現打幾分？」呂老師回學校後，我問。「應該有八分，」呂老師說：「現場有一位委員主問主攻，其他好幾位委員對我的報告與回答不時點頭、微笑，看起來很友善。」呂老師又說：「校長，我已經不在意通過與否，因為在準備以及答詢的過程，我有和自己好好對話，這是最大的收穫。」

我沉思了一會兒，向呂老師提出一個大膽的建議。「我們辦個教師座談會吧！針對『正向管教』這個議題，請你和與會老師談談：如果有機會回到從前，在情緒爆發當下你會怎麼做？面對學生層出不窮的狀況，你會給老師們什麼建議，避免一失手成千古恨？」 我說：「如果你願意，我會找輔導室一同策劃這場活動，發公文給全市各校，也發新聞稿邀請媒體採訪，把跌跤的血淚化為教訓，給後來的老師一盞明燈。不論下一站在哪裡服務，你才能真正走出陰霾。」

正向管教座談會 深討教師壓力

呂老師也在沉思，我接著說：「不要擔心媒體，從哪裡跌倒，就從哪裡站起來。當然，你必須很勇敢，因為這是拿解剖刀劃開自己的傷口。」我凝視著呂老師。 「好好考慮，一週內給我答覆。」 不用一週。 隔天，呂老師就回覆了：「好的，我願意！」 不久，我們舉辦了教師正向管教座談會，邀請了心理師、法律人士和呂老師共同與談，分別從教師的壓力與調適、兒童權利公約等面向深入研討，吸引多位校內外教師參加。

呂老師以自己十年前發生的不當管教事件提出反省，認為當下若能做到轉念、暫時離開以及尋求支援，就不會發生憾事。同時，他在這十年間學會調整追求完美、過於嚴謹的個性，課堂上放下權威，與學生交心，培養幽默感，成為學生的良師益友。與會的專家學者也提醒老師們，教學過程中，教師要是覺得疲倦、遇到問題，不必全扛在肩上自己解決，應該要適時對外求助，或暫時從管教情境離開，改變處理方法，結果就可能不一樣。

現場許多與會者聽著聽著不禁紅了眼眶，發言踴躍，也寫下許多彼此勉勵的話。一位校內老師這樣寫著：原本一直有種忿忿不平的感覺，因為似乎愈用心、愈勤教嚴管的老師，愈會出事；而那些只會討好學生卻不夠盡心的老師，反而平安無事。但聽完呂老師的分享，真覺得自己的層次太低了！雖然認真的老師比較容易被學生影響或牽動，但我們更該學習管理自己的情緒，更專業的處理學生行為。

感謝校長的承擔與和解的眼界，此事不是發生在校長任內，且校長馬上就要退休了，竟然還願意花這份心思，為學校撫平當年創傷造成的傷口，讓我們學習與自己和解，從此不再害怕這個諱莫如深的話題！另一位校外老師這樣回饋： 雖然我是校外人士，仍很感動學校重視老師的氛圍。呂老師這十年的心路歷程，真的令人動容。我也不禁反思，自己是否對學生有過權利不對等的不當管教。

雖然老師也會有情緒，不過我們是成熟的人，的確要有更好的處理方式。 呂老師呢？調校結局功虧一簣，陌生人終究難以理解或相信十年來的彌補與努力。 不過座談會隔天，呂老師傳了簡訊給關心的同事們：「昨天晚上我睡得很沉，醒來後，我發現終於可以和十年前的事件告別了！」

（本文出自《每個孩子都是全部，不是之一》，作者：林玫伶）