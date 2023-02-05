家長住得遠又迷信明星學校 小孩搭公車上學常睡過站…回家一頓毒打

孩子無從選擇父母，萬一生在功能不彰的家庭，學校要成為孩子的希望，直到他慢慢擁有改變自己命運的力量。緯緯五年級。一年前全家搬到樹林租屋，爸爸、媽媽賣水果做生意，媽媽每天早上帶著緯緯搭最早的公車到國語實小上學。半年前媽媽中風，爸爸要照顧媽媽，改成晚上擺攤賣水果，緯緯自己搭清晨六點半的公車上學。

常常搭公車上學睡過站

緯緯在公車上常搭著搭著就睡過站了，老師等不到學生，著急得與家長聯繫，接著，緯緯再搭車回學校，這時通常已經是九點以後了。睡過站的事情經常發生，老師也應對的愈來愈熟練，知道要直接與該路線公車所屬的客運公司聯繫。

剛開始緯緯也會緊張得設法趕回學校，但幾次之後，發現外面的世界繽紛有趣，有時乾脆搭過站，去外面逛一逛再回學校，到校時間愈來愈晚，有時中午才被學校尋獲。

爸爸每次得知緯緯的行徑就暴打一頓，學校不得不通報，學務處麗君主任協同該里里長家訪關切，提醒爸爸換個方式管教。但這都是治標的方法，小孩孤身千里迢迢上學，睡眠不足、易受誘惑，我們建議爸爸最好能讓孩子在學區的學校就讀。爸爸瞪大眼睛，說：「我們家三代都讀國語實小，他的姑姑、叔叔也都是這裡畢業的，我們辛辛苦苦就是要讓他讀明星學校。」 接著又說：「我自己比較沒出息啦，可是他叔叔當醫生，姑姑在銀行上班，我們就是要培養小孩，才讓他讀名校啊！」

學校離住家太遠 小孩吃不消

「爸爸的確很關心緯緯的教育，可是住家離這裡太遠了，小孩一個人那麼早搭車，就算是大人，每天這樣長途通勤也吃不消……」我說。接著，學校提出兩個建議方案：1.如果有親戚住在學校附近，可否協調讓緯緯平日住這裡，假日再回樹林。2.我們打聽到離住家最近的學校，口碑很不錯，我們願意去拜訪那所學校，請師長多關照緯緯。

（本文出自《每個孩子都是全部，不是之一》） 爸爸提到他因為和緯緯的阿公鬧翻才搬出去，因為房子是阿公的，現在自己再怎麼辛苦也不願意向阿公開口。至於轉到學區附近的學校就讀，爸爸倏的起身，目光黯淡，說：「我知道啦，有錢、有勢才可以讀這裡，我沒出息就不能讀你們學校嗎？」 咯噹！玻璃心碎了一地。爸爸想歪了。我急忙安慰他：「不是這個意思，我們是在討論哪一種方式對緯緯最好，這個孩子我們很喜歡。」

爸爸重新坐下。我接著說：「我們再努力看看，觀察一段時間。爸爸要讓緯緯早點睡覺，平常多找時間和他聊聊，回家以後不要打他……」 看起來，緯緯的家庭功能太低，家長又迷信明星學校，此時如果強迫轉學，造成一家人產生「被歧視感」，那比不轉學更糟。

由於緯緯功課嚴重落後，學習沒成就讓他更不愛上學，學校師長於是不停改變策略：學務處為他設了上學報到鼓勵制度；導師幫他找朋友、調整課業；連小田園指導老師也伸手支援，拉他一同採收、自己動手煎蔥蛋請老師吃。大家的目的只有一個：「讓孩子更有動力重返校園！」 直到畢業，這孩子出差錯的狀況只剩零星次數，他帶著學校師長的關愛和爸媽糊里糊塗的愛，也堂堂正正的畢業了。

哥哥成績比弟弟好 媽媽偏心了

家長應該是學校教育的合夥人，但這位合夥人卻經常因不同因素缺席。有一對唸四年級的雙胞胎兄弟，爸爸是臺商，長期不在家，一直以來，哥哥各項成績都略勝弟弟一籌，媽媽因而有了分別心。對待哥哥頗多稱讚，眼神也流露出為人母的驕傲；講到弟弟口氣就十分鄙棄，算命仙說哥哥是來還債的，弟弟則是來討債的，從小要壓制不然會出問題。媽媽對照孩子的表現，對算命結果深信不疑。

孩子低年級時狀況尚不嚴重，漸漸長大後，弟弟個性明顯畏縮，經常稱病請假，媽媽認為弟弟表現不理想，讓她無法向先生交代，因而對「討債鬼」一說更加確信。根本之道是改變家長的觀念，但困難可想而知。

學校不僅要輔導孩子，也要輔導家長，安排各種資源幫助這個家庭，導師同時創造各種機會，喚起弟弟學習的自信。就這樣進三步、退兩步的撐著；進時不敢得意，退時不敢灰心。家長心狠起來，也讓人匪夷所思。

孩子只穿內褲子在巷子裡

某天傍晚接到一位民眾來電：「我們在巷子裡看到一個只穿內褲的孩子，問他住哪裡、家長電話等都不說，也不知道發生了什麼事，只說是讀你們學校一年某班，姓名是○○○，你們可以查一下嗎？」 我們請民眾先把孩子送到最近的警察局，一查果真是我們學校的學生，馬上設法聯繫家長，才知道爸爸剛剛因細故大發脾氣，把小孩衣服剝光剩件內褲趕出家門，小孩沿著馬路不知走了多久。

學校一面通報校安，一面和警察局聯繫後續處理事宜。 過了一段時間，這個孩子被送回家了，卻從家裡打電話到學校，顫顫巍巍的聲音說道：「我爸爸很生氣，現在要去學校找校長和老師算帳……」 原來爸爸被警方嚴正關切，警告此舉觸法，爸爸認為學校誣陷他，他只是罰一下小孩，就被警方列案，愈想愈氣要到學校興師問罪，小孩得知趕緊偷偷打電話通知我們…… 多令人心疼的孩子啊！

男童遭丟包山區產業道路 全身溼透

這個故事好長，爸爸迷信嚴管、嚴教，把小孩當私產，處置毫無分寸，但在社工和警方面前又總是說得頭頭是道。由於爸爸對學校「多管閒事」心生不滿，趁事情還沒鬧大之前轉學了。殊不知我們還是聯繫了下一所學校，除了移交紀錄，也把這家庭需要特別留意的地方交接下去。約一年半載之後，我們在新聞媒體上看到有關這個家庭的報導：有熱心民眾發現一名男童，在大雨中獨自站在山區產業道路，全身溼透、不斷大哭，於是趕緊報警。

員警調查得知，原來男童在車上搗蛋，爸爸氣得將男童「丟包」趕下車，想要嚇一嚇小孩…… 雖然報導沒有指名道姓，但從馬賽克處理的照片和這樣的行徑，我們很快認出就是當年那對父子，孩子就讀的學校想必也展開一連串的因應措施了。不論家長是迷信名校、迷信術士之言、或迷信嚴厲恫嚇的管教，這些功能不彰的家庭，都一直在抵銷學校教育的努力。現場老師接觸到的奇特家長比我多更多。

孩子無從選擇父母，萬一生在這樣的家庭，若能改變觀念最佳，如果改變不了家長，學校也要成為孩子的希望，努力撐到孩子再大一點，直到他慢慢擁有改變自己命運的力量。

（本文出自《每個孩子都是全部，不是之一》，作者：林玫伶）