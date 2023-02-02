中華藝校校長吳梅嵩病逝 奉獻藝術教育為學生拓展舞台

高雄市中華藝術學校校長吳梅嵩過年前因感染引發昏迷，住進加護病房，2月1日安寧辭世，享年68歲。吳為藝術家轉教育工作者，是教育部首屆藝術教育貢獻獎得主，奉獻藝術教育，奉行「對待孩子的天賦，就好比看待一粒種子；給它一點水，它便知道陽光在哪裡！」噩耗傳來，教育文化界和師生都很難過。

吳梅嵩畢業於國立藝專美術科西畫組，入已故知名畫家李仲生畫室習畫。畢業後從事美術編輯、企畫、雜誌主編、畫廊主持者等工作，並取得英國倫敦大學斯雷德美術學院繪畫研究所碩士，返國後持續創作，陸續於實踐設計管理學院、東方工專及空中大學任教。曾獲美國佛蒙特州榮譽獎，作品「熟悉與陌生」及「桌椅語錄」兩幅作品，更受到高雄美術館、台北美術館典藏藏。

吳梅嵩92年獲中華藝校董事會遴聘為校長，提出「創意不離手．藝術帶著走」的辦學理念與目標，以創意創新的藝術思惟，為學生創造展演舞台。中華藝術學校附設雙語國小部20年前就規畫台灣唯一以「部定、美語、人文與藝術」三合一課程，讓孩子在人文素養的薰陶下，開展潛質與天賦。

在吳梅嵩與藝校團隊努力下，中華藝校105年即成為教育部108課綱的藝術前導學校，並積極爭取教育部優質化、均質化學校的專案計畫，每年榮獲教育部高額獎助，為學校添購軟硬體設備，增強教學實力。

中華藝校董事長呂惠美很感念吳梅嵩，因為吳當年毅然犧牲藝術家的創作生涯，93年到學校籌設全國唯一多媒體動畫科，95年更增設時尚工藝科，直到現在，這兩科仍具全國特色，也進一步實現他推動藝術群完整性的理想。

吳梅嵩為基督徒，校方協助家屬冶喪事宜，2月11日下午2時在高雄靈糧堂舉行追思告別會，讓好友、同仁們懷念吳一生對文化及藝術教育的貢獻。家屬表示謝絕花籃及奠儀。