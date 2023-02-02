前美職投手指導彰化孩子打棒球 科學儀器輔助引進新觀念

彰化縣秀傳醫療體系與錫卿文教基金會今明兩天在線西國中舉辦棒球訓練營，邀請到前美國職棒大聯盟投手張立帆擔任訓練營總教練，吸引彰化海線地區熱愛棒球的國高中生報名參加，一起學習最新棒球訓練觀念及方法。

錫卿文教基金會執行長黃柏文表示，此次舉辦的「錫卿秀運動傳承棒球訓練營」的主軸是用運動科學儀器、觀念，輔助熱愛棒球的孩子接軌世界訓練趨勢，並透過運動科學檢測調整可能造成運動傷害的動作，讓選手在基層訓練階段用最正確的觀念扎根，期許在彰化縣培育出更多棒球人才。

此次訓練營師資陣容堅強，不僅有前美職投手、美國職棒大聯盟德州遊騎兵球探暨富爾陞棒球訓練機構負責人張立帆擔任總教練，也邀請到前台中市成棒隊的賴明杰選手與曾入選U16中華代表隊的宗秉毅選手擔任助教，一起指導孩子們正確專業的技術和動作。

兩日課程安排打擊和投球的運科檢測、運動科學講座，包括Rapsodo即透過雷達科技及高速攝影機高速成像追蹤，能完整掌握選手投球轉速、位移角度及球速，讓教練能夠透過數據分析選手最佳出手角度、身體發力機制；還有Onform軟體，透過影像拍攝，放慢選手在打擊時的動作，並藉由不同角度掌握選手揮棒軌跡、發力動作。也教選手如何在平日為自己和隊友做影像拍攝檢視動作，有助長期的正確動作養成。