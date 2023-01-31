寒假作業元宵節「猜字謎」9題好燒腦 他苦求高手幫幫忙

過完農曆年緊接著就是元宵節，今年的元宵節在2月5日（日），各地也會陸續舉辦相關活動，例如吃湯圓、賞花燈或是猜燈謎。近日有一名小朋友的寒假作業就是動動腦，考考能否猜出九個題目的「猜字謎」作業。

題目單寫說，「小朋友！農曆一月十五日是元宵節，人們除了吃湯圓和賞花燈，還會有猜燈謎的傳統習俗，下面有九道字謎，請你把謎底寫在燈籠下面的（）中。」

網友在臉書社團爆廢公社po出一張作業，並寫說「求謎底，高手幫幫忙，謝謝」。9道題目分別是「窗戶裡有羽毛」、「三個人去日本」、「一隻狗兩張嘴」、「山上還有山」、「人都到了」、「九十九」、「打雷不下雨」、「人站在門旁」、「好大的羊」。

熱心的網友們看了也幫忙解出謎底分別為，「扇」、「春」、「哭」、「出」、「倒」、「白」、「田」、「們」、「美」。但也有人覺得自己的寒假作業應該要自己寫，「春節作業沒寫現在才來求救嗎？」、「抄別人的就好啦」、「動動腦，很好解。」

此外，有人好奇問說為何九十九為何是白？其他人則解釋因為「百」少一就是九十九，少最上面一橫就變成「白」，還有人問說為什麼窗戶裡有羽毛是扇？原來戶的下面躲了「羽」就變成扇字，至於山上還有山則被公認為最簡單好猜。