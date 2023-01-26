光華國中分散式美術資優班 學生多元視角關注人類議題

高雄市光華國中在今年全國美展高雄市初賽表現精彩，作品融入世界重要議題，學生用畫筆關注垃圾對大海帶來的汙染，並畫出烏俄戰爭與疫情對人類造成的傷害等，一舉囊括全類別前三名。其中設計類勇奪雙冠軍，並有9件作品入選全國賽，成績亮眼。

光華國中擁有分散式美術資優班，111學年度全國學生美展高雄市初賽的六項類別中，包括西畫、書法、平面設計、漫畫、水墨、版畫皆，獲得前三名的佳績，其中設計類更是榮獲美術班與普通班組的雙料冠軍，共有22人次獲獎，9件作品代表高雄市進入全國賽。

三年級學生陳育柔以「塑縛」獲美術班組平面設計類第一名，用簡單大膽的幾何構圖、重複圖樣的手法，呈現漫遍在海洋環境中的塑膠垃圾，加之型態相似的海洋生物，畫面極富詼諧諷刺性。她說，作品內容表現出海洋再也不是生物的家，而是垃圾的家，畫裡反映地球生態備受束縛，卻無人能結束這場環境破壞。希望藉由作品提醒人們減少製造塑膠垃圾的汙染，更進一步保護自然生態。

學生洪柏森以「房間的一角」獲得西畫類市賽第三名。美術班教師王鈺婷表示，國三同學在課業繁重之時，仍為全國美展投入時間與精力，藉由腦力激盪、構思與訓練，可以給予學生未來創作路上更多的養分。

光華國中校長郭虹珠表示，光華國中設置分散式美術資優班，是高雄市獨一無二的特殊班型，專業師資提供學生豐富的學習資源，讓學生在原班級能夠兼顧學業之外，也能在美術班培養對藝術的敏銳度，接受專業的藝術訓練。校園中的剪力牆、校舍牆壁上的彩繪，處處是美術班學生的藝術創意，學校已連續3年獲頒高雄市藝術教育貢獻獎殊榮。

光華國中全國美展高雄市初賽表現亮眼，校園也展出此次獲勝選作品，以及美術資優班成果展，展出平面作品（含繪畫類、版畫類、平面設計類）計有70多件，每一件畫作都是獨一無二、深具情感與個人風格的作品。