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寒假前發出6千個紅包 這所高中期許學生們這麼做

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
明天即開始放寒假，台中市僑泰高中的學生今天在休業式上都收到1份兔年紅包。圖／僑泰高中提供
明天即開始放寒假，台中市僑泰高中的學生今天在休業式上都收到1份兔年紅包。圖／僑泰高中提供

高中以下學校明天開始放寒假，台中市僑泰高中的學生今天在休業式上都收到1份兔年紅包，讓大家能寫下心願，迎接新的一年。校方說，未來每年會依生肖製作紅包，希望每年都能發出，讓學生們能檢視自己、期許未來。

今天總計送出了送出6千個紅包，國中部學生陳品翰說，想把這個紅包轉送給家人，因為家人每天為生活忙到凌晨才睡，心中有許多不捨，希望他們在新的一年都能平安健康。另一位學生翁子暘則希望疫情可以結束，回歸正常生活，以及先前跌倒的外公身體健康，長命百歲。

還有老師也拿到，紛在卡片上寫下勉勵學生的話。資訊二甲導師張麗玫祈願學生有健康的身體、善良與感恩的心、負責任的態度，並學會自律，成為最好的自己。餐二仁導師王裕華也期許同學都能高分通過檢定，學習用智慧克服人生難關。

校長温順德也寫下「張開慈悲的風帆、蕩起智慧的雙槳、演繹精彩的人生、綻放耀眼的光芒」期勉學生們發揮慈悲心關愛他人，並開展智慧精進課業與技藝，期盼學生們在新的一年訂定具體目標，積極充實自我，並啟發關懷他人的襟懷與培養感恩惜福的價值觀。

明天即開始放寒假，台中市僑泰高中的學生今天在休業式上都收到1份兔年紅包。圖／僑泰高中提供
明天即開始放寒假，台中市僑泰高中的學生今天在休業式上都收到1份兔年紅包。圖／僑泰高中提供
明天即開始放寒假，台中市僑泰高中的學生今天在休業式上都收到1份兔年紅包。圖／僑泰高中提供
明天即開始放寒假，台中市僑泰高中的學生今天在休業式上都收到1份兔年紅包。圖／僑泰高中提供

紅包 兔年 寒假

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