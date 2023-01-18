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影／梧棲大德國小「小小書法家」快閃春聯揮毫 捐發票做公益

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲區大德國小今天舉辦「小小書法家」快閃春聯揮毫，捐發票做公益活動。圖／學校提供
台中市梧棲區大德國小今天舉辦「小小書法家」快閃春聯揮毫，捐發票做公益活動。圖／學校提供

台中市梧棲區大德國小今天早上舉辧小小書法家快閃揮毫贈斗方春聯，12位小學生現場揮毫，年紀最小有2年級4位小學生，架式十足，吸引校內師生排隊領取「招財進寶」、「日日有見財」等字。

小小書法家由六級年邱彥瑀、張峪慎，五年級曹宸瑋、謝宛芯，四年級王呈洋、陳羿涵、楊芝宜，三年級王允迦及二年級張芷寧、黃柏淵、黃予亮、林芊雨等12位學生，現場揮毫寫斗方春聯，師生爭相排隊領取各小書法家的作品，現場500張春聯索取一空。

梧棲區大德國小推動書法教育向下扎根，該校學生利用早、午休時間自我練習，參加校外各項書法比賽都獲得優異成績，培育出多位書法優秀學生，學生曹宸瑋去年12月代表台中市政府參加全國語文競賽國小組寫字比賽，以5年級之資榮獲全國特優的選手。

該校近期參加第17屆桃園市全春聯書法比賽四年級王呈洋獲特優、陳羿涵獲優選，二年級黃柏淵慈龍杯全國書法低年級組獲第五名；二年級張芷寧、黃柏淵、黃予亮、林芊雨等雖剛學書法不久，仍努力練習，參加此次快閃揮毫活動。

今天的活動也請世界和平展望會到場辦理捐發票活動，學生也能學習用愛心做公益。

台中市梧棲區大德國小今天舉辦「小小書法家」快閃春聯揮毫，捐發票做公益活動。圖／學校提供
台中市梧棲區大德國小今天舉辦「小小書法家」快閃春聯揮毫，捐發票做公益活動。圖／學校提供
台中市梧棲區大德國小今天舉辦「小小書法家」快閃春聯揮毫，捐發票做公益活動。圖／學校提供
台中市梧棲區大德國小今天舉辦「小小書法家」快閃春聯揮毫，捐發票做公益活動。圖／學校提供

春聯 書法家 快閃

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