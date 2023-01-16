春節放長假「安親班學費照繳」 新手媽媽聽老師回答簡單粗暴嚇傻了

安親班多會在春節期間暫停課業輔導，讓學生放假回家過年，但近日一位新手媽媽收到安親班學費單時，納悶明明春節就放了10天長假，安親班學費卻沒有變少，她私下詢問老師後被「一句超直白答案」給嚇傻，許多家長看了卻是反應兩極，有人則認為「合情合理～」。

這名新手媽媽透過臉書社團「小一聯盟」發文表示，拿到安親班1月繳費單，她一直以為過年期間沒上課，學費會便宜一些，「但我想法太天真了，一樣價錢照繳，老師回答我，過年家長沒繳費，一月份老師薪水就會變少」。

許多家長不太認同原PO的反應，認為安親班的算法很合理，「看安親班不滿意就換啊～每家收費方式不一樣」、「這邏輯⋯公司老闆是不是這個月也應該少給妳一周的薪水？！」、「妳過年一週沒去上班，薪水也沒變少啊」、「合情合理～結案！」。對於網友們的質疑聲浪不斷，原PO也趕緊出面解釋「我是新手媽媽，所以不太瞭解（安親班計費規則）」。

不過，也有其他家長體諒原PO，表示理解她的疑惑，「老師薪水又不會因為學生多就漲價，什麼爛理由」、「我們的安親班是先收2月註冊和月費喔，但寒假安親可以選要不要上這樣」、「我們1-2月安親是按上課天數來收費，所以有減少喔」、「我們的有比較便宜，但是就算維持原價我也接受，畢竟安親班有自己的營運模式」。