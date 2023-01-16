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校園傳暴力 黎明高中校長承諾以更大力量維持校園共好環境

聯合新聞網／ 綜合報導

黎明高中校長羅家強發表公開信回應校園暴力事件。 圖/讀者提供
黎明高中校長羅家強發表公開信回應校園暴力事件。 圖/讀者提供
社群媒體日前流傳一段台南黎明高中校園暴力影片，黎明高中校長羅家強15日發表「給每個黎明人，我們有責任將遺憾轉化為生命的教育行動」公開信，承諾勇敢承擔社會責任，會以更大力量維持校園共好環境，依靠智慧與反省的勇氣創造彼此有愛的友善校園。

此次校園暴力事件發生後，校方第一時間就向外界致歉，羅家強在公開信中指出，影片的內容重創學校歷年經營的品格力與生命教育。羅家強表示，校方多麼不希望此事發生，但若這是必然，我們願意相信這是上天給予黎明的考驗，給我們用另一種方式實踐生命教育的一個機會。

羅家強表示，黎明是一所有教育理想與力量的學校，對此已然發生的事件，我們感到遺憾與反省。生命教育是學校磐石，幸福的基礎，深深牽動學生人生初期的塑造。這些學生都是我們的孩子，我們愛著他們，但也無法面面俱到防止失控情緒的發生。

公開信指出，孩子的暴力式偏差行為，讓我們更深自反省，對於現今孩子的世代思維我們了解多少？是哪些原因使然？為何我們不懂孩子？我們教育工作者如何從自我學習與實踐的層次讓孩子們知道並判斷「理與合禮」，學校譴責一切暴力行為，所以我們除了遺憾孩子錯誤的行為，更對校園師生與關心的家長及校友，深感慚愧，尤其對不起受傷的孩子與家長，愧對你們對學校的信任。學校各單位在第一時間已經啟動相關程序，持續關懷家長與輔導相關孩子們，學校全力配合教育局與兒少保護單位之指導與調查。

羅家強說，過去學校一直投入在預防的輔導，不管是一級或二級輔導，就是為了避免發生此類事件的遺憾。「關懷小角落，點亮大世界」的實踐作為，希望這個校園充滿了彼此的關心。此事件相對於此刻，我們深覺做的不夠，校園安全監控與下課時間在校園「多一點走動、多一點觀察、多一點關心」、多關注一些數位新世代的網路禮儀，也許就能減少一次此類事件的發生。

未來黎明會更落實校園安全死角的查訪，更妥善的引導孩子們在網路上的正向互動，預防與即時阻止再發生此類事件。日後學校將邀請專家到校進行教育輔導，為這次事件所引發之校園友善環境問題，進行具體而深入的研討。

羅家強表示，校方會妥善處理事件中的每一個人，不管是接受關懷或是面對應付的責任，學校都有責任將此事件轉化再次更新生命的教育行動。

校園暴力事件 社群媒體 台南 教育局

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