影視產業永續 政大傳播學院師生參訪3000萬醫院實景棚

台灣第一個專為影視拍攝而設計搭建的「拍醫院」實景棚，全數比照真實醫院打造，從掛號處、候診區到開刀房以及各式電子醫療器材、手術用具等醫療道具一應俱全應有盡有，讓國內劇組不再煩惱找不到醫院拍片，同時也開放影劇教學觀摩使用。政治大學傳播學院王亞維副教授昨天帶領傳院EMA在職碩班研究生前往進行產學交流。

「拍醫院」實景棚位於新北市深坑區，由翔聲國際公司策畫，獲文策院2020年度「加速文化內容開發與科技創新應用補助」旗艦計畫，補助新台幣300萬元，總計耗資近3000萬元；王亞維指出，過去劇組時常因為醫療場地租借困難，無法拍攝相關場景，透過這個實景棚可以解決業界困境、連結產業斷點，讓受限的創作能量得以發揮。

王亞維說，戲劇上演生命百態反映真實人生，醫院是重要場景，時有悲歡離合生老病死等場面，新北市目前有54家醫院，拍醫院實景棚就好像第55家醫院，只是沒有正式醫院使用執照；所有的陳設都可以跟真正的醫院相提並論，特別還提供紀錄片、電影、戲劇等大學高等教育產學交流，讓影視產業可以在台灣深耕起飛、永續發展。

曾任電影「大囍臨門」、「打噴嚏」製片的翔聲國際負責人柯泓志表示，近年台灣影視製作蓬勃發展，幾乎7成作品都會帶到醫療場景，從不孝子女氣死父母送醫，到戀人在病床前訣別，甚至是近年來的疫情故事，但醫院主要機能是提供醫療，不是用來拍片，往往會面臨醫院難以出借拍攝的問題，劇本發展及拍攝受到限制。

柯泓志指出，在大台北地區很難借到醫院，很多劇組連續求租醫療場所無門，十分無奈，加上疫情的影響，有時要到桃園如敏勝醫院的經國園區，甚至是中南部，才能找到願意出借的醫院，造成很大困擾；另外，像敏勝醫院經國園區30噸卡車進不去，器材必須從經國路下貨，工作人員再一個個推進去，光進場就耗去相當的力氣跟時間。

即使醫院同意出借，也因場地並非影視專用，讓攝影機以及工作人員使用空間十分侷促，拍攝時間也趕，有時可借用的場景也僅限於走廊及病房，其他如急診室、手術室幾乎難以借到；因此，過去當劇情發展到需要醫院的場景，許多製片考量成本，往往只能跟編劇或導演說「把這場戲刪掉」。

柯泓志表示，這種情況讓他思考，求人不如求己，有沒有可能蓋一個醫院實景棚讓劇組來使用，後來在2020年獲得文策院補助，啟動計畫。他說挑選場地時，找到深坑區一間膠囊咖啡工廠，占地380坪，場地挑高夠高，30噸卡車可以進到現場，廠房是RC結構，相當適合，如果是鐵皮屋，就有收音的問題。

柯泓志以團隊實際累積的拍攝需求經驗，規畫「拍醫院」實景棚包括掛號處、候診區、看診間、開刀房、病房、走道、急診室、醫院大廳等區的實景棚，同時也規畫了攝影機以及劇組人員的充裕使用空間，以及配合實際醫院場面調度需要的空間及動線規畫。

為了完成「無死角」的醫院實景棚，工程進行期間，工作人員經常找臨床醫師前來指導，如在急診室中另闢一間專業的「急救室」；實景棚內還設置了輪椅，護理車、產房、手術室、加護病房、放射室、MRI核磁共振檢查室等等，甚至還有病床用電梯攝影棚，一應俱全。

實景也考量到拍攝時鏡位需求，預留了拍攝工作的空間，柯泓志表示，「拍醫院」除了外觀看起來像是一間醫院，更是一個專業的攝影棚，如在設置梳化間時，考量到瞬間大量的使用，電源迴路便採獨立設置，不致三支吹風機同時打開時就跳電。

占地380坪「拍醫院」在2021年3月完工啟用，之後多個劇組接洽接洽、勘景、敲檔期拍攝，甚至同時有兩個劇組一起使用，主要是受到新冠肺炎疫情衝擊，醫院實施嚴格防疫規定，各劇組想找到可拍攝的醫院場景更加困難，因此台灣影視產業對於醫療攝影棚十分渴求。