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兒造句「沒想到爸爸出車禍竟沒死」眼尖網友：第三句出賣媽媽

聯合新聞網／ 綜合報導

孩子的造樣造句，讓身為原PO的爸爸好氣又好笑。圖/爆廢公社二館
孩子的造樣造句，讓身為原PO的爸爸好氣又好笑。圖/爆廢公社二館

許多家長會分享家中孩子有趣的作業習題或考卷，近日就有網友PO文討論他孩子的「照樣造句」，竟寫下「沒想到爸爸出車禍了，竟然沒死」、「因為爸爸感冒了，所以只能在家玩」，還有人歪樓第三句造句的「小馬」是誰，讓網友開玩笑直呼，前兩句驚訝爸爸，最後一句出賣媽媽。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，PO出一張孩子國文題目照樣造句的考卷，用「沒想到⋯⋯竟然⋯⋯」造句，原PO小孩竟寫「沒想到爸爸出車禍了，竟然沒死」。下一題照樣造句還寫「因為爸爸感冒了，所以只能在家玩」，讓他直呼「孩子，我決定今晚給你一頓粗飽的」。

許多網友紛紛開玩笑表示，「第一繼承人，馬上改掉」、「跟我兒子可以結拜了，爸爸的都不好的」、「老師都給過了」、「所以小孩大概還能自主呼吸多久」、「前面驚訝爸爸，後面出賣媽媽，這個孩子真厲害」。

還有人歪樓詢問第三句造句的「小馬」是誰，「爸爸還活著吧，還有小馬是誰，有問題喔」、「小馬是媽媽前男友嗎」、「好奇誰是小馬」、「小馬是媽媽的老王」。原PO則表示，「我老婆給我的答案是，馬的小孩不就是小馬嗎？」，讓許多人笑翻。

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