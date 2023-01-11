大甲高中學生日語能力檢定達N1 特殊選才錄取東海日文系

台中市大甲高中306班學生吳厲煒，在112學年度大學特殊選才錄取東海大學日本語言文化學系，日語能力達日語檢定N1最高等級，創大甲高中學生日語能力紀錄，相當於英文檢定中的「高級程度」。

大甲高中學生吳厲煒在學校表現各方面優秀，他高二時擔任日語社社長時協助學校接待日本嘉賓時便擔任即席翻譯人員，表現優異，也帶領學弟妹在學習日文時持續精進。

吳厲煒很高興自己能錄取東海大學日語文化系，東海大學的畢業校友黃清濱醫師也是律師，他捐贈獎學金鼓勵這位剛上榜的學弟，期盼他在東海大學日語文化系可以成為領頭羊，並提昇同學的日語能力與素質，成為一位優秀的外交大使，為台日的友好而努力。

大甲高中校長高榮利表示，大甲高中與日本星城大學締結為姊妹校，吳厲煒應用自己的日文能力代表學校撰寫新年賀卡給星城大學師長，展現3年來在校修讀日語選修課程的學習成果。